Dopo Lautaro ecco Enzo Fernandez e Fermin Lopez: live chat su DAZN per i due giocatori

Dopo il riscontro positivo raccolto dalla prima sessione con il capitano dell'Inter, Lautaro Martínez, DAZN prosegue la propria serie di appuntamenti interattivi confermando l'impegno della piattaforma nell'offrire ai tifosi un accesso esclusivo e diretto alle stelle del calcio internazionale, tutto in un unico luogo.

Questa settimana saranno Enzo Fernández e Fermin López i protagonisti delle nuove sessioni di live chat. Figura chiave della storica vittoria dell'Argentina ai Mondiali di Qatar 2022 e centrocampista di riferimento del Chelsea, Enzo Fernández si racconterà in esclusiva ai tifosi questa sera alle 19:00 su DAZN. Domani alle 19:30 si accenderà, invece, la live chat con una delle rivelazioni più brillanti dell'ultima stagione del Barcellona, campione d'Europa e Oro Olimpico con la Spagna a Euro2024 e alle Olimpiadi di Parigi 2024, Fermín López. L'argentino classe 2001 premiato come Best Young Player dopo la finale della Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar e lo spagnolo classe 2003 che ha prolungato recentemente il contratto con i blaugrana fino al 2031, porteranno su DAZN la freschezza e il talento delle stelle emergenti del calcio mondiale, rendendo l’esperienza autentica e senza filtri.

La nuova funzionalità di DAZN in collaborazione con The Residency - disponibile in tutto il mondo, gratuita e accessibile esclusivamente da mobile - offre ai fan la possibilità di vivere un’esperienza live interattiva e scoprire i protagonisti del calcio oltre i 90 minuti di gioco, entrando ‘virtualmente’ in una dimensione più personale che unisce sport e vita quotidiana, e riducendo le distanze con il proprio idolo sportivo.

Grazie alla traduzione live basata sull’intelligenza artificiale, i fan possono seguire la chat in diretta, leggere le domande di tutti i tifosi connessi e sentirsi davvero vicini ai propri idoli, senza barriere linguistiche.