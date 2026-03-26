Freuler è l'ultima idea di Gasperini: dopo l'Atalanta, il tecnico pensa di portarlo alla Roma

Il contratto di Remo Freuler con il Bologna è in scadenza ed è stato lui stesso a ricordarlo in un'intervista rilasciata direttamente dal ritiro della Svizzera. Il centrocampista può far comodo a tante squadre, ma ce n'è una che è allenata da una sua vecchia conoscenza, un maestro come Gian Piero Gasperini, che sta valutando se affondare il colpo e portarlo alla Roma o meno. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non c'è ancora una trattativa, ma l'idea sì, esiste.

Non è una priorità, ma il legame tra i due è forte e, anche se ad aprile Freuler compirà 34 anni, il fatto che conosca alla perfezione come interpretare il suo calcio stuzzica Gasperini. Qualora il tecnico di Grugliasco dovesse mandare un segnale a Massara, il direttore sportivo accelererebbe in un secondo, visto che a livello economico non è un'operazione troppo complicata.

Freuler in carriera ha vestito le maglie di Atalanta, Bologna, Winterthur, Lucerna, Nottingham Forest, Zurigo e Grasshoppers, collezionando anche 84 gettoni con la Svizzera, con cui ha segnato 11 gol. Nel suo palmares annovera una Coppa Italia, conquistata proprio con i rossoblù, che però sembra essere destinato a lasciare al termine della stagione per cimentarsi in una nuova avventura.