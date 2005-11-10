Frosinone, Terzic: "Più bello questo gol rispetto a quello con la Fiorentina. Su Alvini..."
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Pietro Celeste
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Oggi alle 18:34Serie A
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25.10.2026 18:34Serie A
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© foto di AntonioFraioli
Aleksa Terzic, terzino del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita della New Balance Arena: "Più bello questo gol rispetto a quello con la Fiorentina".
Cosa ci dici di Alvini?
"Mi piace come lavoriamo. Ti porta a dare il massimo, negli ultimi venti o trenta minuti abbiamo più forza di tutti. Tutti qui credono in me e io sono sempre disponibile. Grazie a loro dobbiamo andare avanti, loro lavorano tanto per noi. Ci dà a tutti una grande forza".
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