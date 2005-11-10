Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Frosinone, Terzic: "Più bello questo gol rispetto a quello con la Fiorentina. Su Alvini..."

autore
Pietro Celeste
Oggi alle 18:34Serie A
autore Pietro Celeste
25.10.2026 18:34Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di AntonioFraioli

Aleksa Terzic, terzino del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita della New Balance Arena: "Più bello questo gol rispetto a quello con la Fiorentina".

Cosa ci dici di Alvini?
"Mi piace come lavoriamo. Ti porta a dare il massimo, negli ultimi venti o trenta minuti abbiamo più forza di tutti. Tutti qui credono in me e io sono sempre disponibile. Grazie a loro dobbiamo andare avanti, loro lavorano tanto per noi. Ci dà a tutti una grande forza".

Articoli correlati

Immagine news 1
Frosinone, Schmid: "Voglio passare questa mentalità anche ai miei compagni"
Immagine news 2
Frosinone, Ghedjemis: "Io e Schmid parliamo lo stesso calcio"
Immagine news 3
Perché il Frosinone ha speso 8,5 milioni per il "nano velenoso" che fa impazzire Rangnick

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
20:07 Serie ATMW
TMWDouglas Luiz non era un bidone: Spalletti rilancia un altro flop di mercato della Juventus
Immagine news 2
20:01 Serie A
Il gol di McKennie e la prima volta di Douglas Luiz: la Juventus si riscatta e vince 2-0 a Lecce
Immagine news 3
20:00 Serie A
Milan, Bartesaghi: "Abbiamo preparato la partita con consapevolezza. Faremo un'ottima gara"
Immagine news 4
19:56 Serie A
Udinese, Karlström: "L'ultima partita non è stata accettabile. Oggi siamo pronti"
Immagine news 5
19:52 Serie A
I tifosi della Fiorentina disertano la trasferta ma protestano in Lega: “Questo calcio non ci appartiene”
Immagine news 6
19:49 Serie A
Genoa, Mitaj: "Orgoglioso di quanto fatto in campo. Provo a migliorarmi"
Immagine news 7
19:45 Serie ATMW
TMWIl Milan lancia Sankhoun Diawara: 190 cm, 20 anni e quel soprannome che incuriosisce tutti
Immagine news 8
19:38 Serie A
Genoa, Ellertsson gol dell'ex: "Ho cercato subito la porta. Questi punti pesano molto"
Immagine editoriale di Luca Calamai
Allegri non fa più la differenza ma sugli arbitri ha ragione. Senza Svilar e Dybala la Roma non è da scudetto. Date due acquisti a Gasp. Douvikas ha cancellato Kean. Lazio in testa: tifosi tornate tutti all’Olimpico
Primo piano
Immagine top news n.0 Il gol di McKennie e la prima volta di Douglas Luiz: la Juventus si riscatta e vince 2-0 a Lecce
Immagine top news n.1 Il Milan lancia Sankhoun Diawara: 190 cm, 20 anni e quel soprannome che incuriosisce tutti
Immagine top news n.2 Perché il Frosinone ha speso 8,5 milioni per il "nano velenoso" che fa impazzire Rangnick
Immagine top news n.3 Napoli, l'astinenza di Hojlund preoccupa: da Conte ad Allegri i numeri si sono dimezzati
Immagine top news n.4 Il Frosinone in zona-Conference, respira il Genoa: la classifica aggiornata in Serie A
Immagine top news n.5 Atalanta-Frosinone è stata la partita più bella del campionato. A Bergamo finisce 4-4
Immagine top news n.6 Inter-Fiorentina 2-1, le pagelle: De Gea para quasi tutto, Thuram in versione Black Panther
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica: Inter rocambolesca, agganciata la Lazio in vetta
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Douvikas è il centravanti perfetto. Ma lo è per il Como e per Fabregas
Immagine news podcast n.2 Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?
Immagine news podcast n.3 La strada imboccata da Spalletti alla Juventus per molti ha un finale già scritto
Immagine news podcast n.4 Il Como sta trasformando Nico Paz nel suo Bellingham: sarà un grande uomo mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Guadagnini: "Atalanta-Sarri? Dopo Gasperini è difficile per tutti i tecnici"
Immagine news Serie A n.2 Sarri peggio di Juric: rischia all'Atalanta? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Milan, Maignan da giallo ma perché quel gesto? Forse..."
Serie A
Immagine box news Serie A Il gol di McKennie e la prima volta di Douglas Luiz: la Juventus si riscatta e vince 2-0 a Lecce
Immagine box news Serie A Milan, Bartesaghi: "Abbiamo preparato la partita con consapevolezza. Faremo un'ottima gara"
Immagine box news Serie A Udinese, Karlström: "L'ultima partita non è stata accettabile. Oggi siamo pronti"
Immagine box news Serie A I tifosi della Fiorentina disertano la trasferta ma protestano in Lega: “Questo calcio non ci appartiene”
Immagine box news Serie A Genoa, Mitaj: "Orgoglioso di quanto fatto in campo. Provo a migliorarmi"
Immagine box news Serie A Il Milan lancia Sankhoun Diawara: 190 cm, 20 anni e quel soprannome che incuriosisce tutti
Serie B
Immagine box news Serie B Hellas Verona-Pisa 1-1, Marras ancora un gol pesante: deludono Kastanos e Petagna
Immagine box news Serie B Serie B, Marras risponde a Iannoni: Verona-Pisa termina con un pareggio per 1-1
Immagine box news Serie B Palermo, Inzaghi: "Grande reazione dopo l'1-1, in casa numeri impressionanti"
Immagine box news Serie B Serie B 2026/2027, il punto sulle panchine: Catanzaro, esonerato Gorgone
Immagine box news Serie B Pisa, prima uscita ufficiale per Comolli: il presidente è al Bentegodi per la sfida con il Verona
Immagine box news Serie B Palermo-Carrarese 2-1, le pagelle: Vavassori ancora decisivo, ottimo Schiavi
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati finali delle partite delle 17.30: sale l'Arzignano, ok Pro e Pergolettese
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Dolomiti Bellunesi, esonerato Bonatti
Immagine box news Serie C Ravenna, Mandorlini e l'attesa per Ronaldinho: "Non vedo l'ora di vederlo in campo"
Immagine box news Serie C Serie C, il Catania dilaga: sei gol al Giugliano e doppietta per Coda
Immagine box news Serie C Serie C, il Grosseto supera la Reggiana: successi anche per Giana Erminio, Torres e Foggia
Immagine box news Serie C Livorno, Lucarelli riflette sul futuro dopo le contestazioni: possibile passo indietro
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lecce-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Fiorentina: nerazzurri lanciatissimi, ma Vanoli cerca la svolta
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Parma
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Parma-Fiorentina 1-2: viola corsare e a ridosso del trio in vetta
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Como 1907-Sassuolo 2-2: Wullaert salva le lariane al 93'
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, pareggio a reti bianche tra Lazio e Como
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, oggi si chiude la 4ª giornata: tre partite in programma
Immagine box news Calcio femminile Roma travolgente, manita alla Juventus: le giallorosse sono in vetta a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Napoli-Inter 0-0: le partenopee fermano in casa il volo nerazzurro
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
25 ottobre 1998, il primo derby d'Italia dopo il mancato rigore di Ceccarini: sempre 1-0
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per l'8ª giornata
Sportissimo
Newsticker
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni