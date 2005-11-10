Napoli, Beukema si assume le responsabilità dopo la Roma: "Momenti da cui imparare"

Il 3-3 contro la Roma lascia altri rimpianti al Napoli, capace di offrire per oltre un'ora segnali incoraggianti sul piano del gioco ma ancora una volta incapace di gestire il vantaggio. Gli azzurri si sono fatti rimontare prima dal 2-0 e poi dal 3-2, confermando una fragilità difensiva che sta pesando sui risultati di questo avvio di stagione. Tra i protagonisti in negativo del finale c'è Sam Beukema, entrato al 52' al posto dell'infortunato Badiashile. L'ex Bologna si è perso l'avversario nell'azione del 2-1 e ha avuto responsabilità anche sul definitivo 3-3: nel duello con Balerdi è finito a terra dopo un contatto lieve, lasciando all'argentino lo spazio necessario per battere Meret.

Beukema reagisce sui social: "Testa alta e lavorare"

Una serata complicata che Beukema non ha provato a cancellare, scegliendo invece di ripartire proprio dagli errori commessi. Il difensore olandese ha affidato ai social il proprio messaggio all'indomani della sfida del Maradona: "Dispiace per come è finita ieri. Ci sono momenti da cui imparare e dai cui ripartire con ancora più determinazione. Lo farò. Testa alta e lavorare". Parole che raccontano la volontà del centrale di reagire immediatamente dopo una partita nella quale il suo ingresso non ha dato alla retroguardia azzurra la solidità necessaria per difendere il vantaggio fino al triplice fischio.