Fullkrug già decisivo. Il tedesco vince il "Panini Player of the Match" di Milan-Lecce
Niclas Fullkrug ha vinto il premio "Panini Player of the Match" di Milan-Lecce. Il tedesco ha segnato il suo primo gol rossonero, entrando al 73' e colpendo tre minuti più tardi con un gran colpo di testa.
Voto 7.5 per Tuttomercatoweb: "In una partita così chiusa, serviva necessariamente una punta di peso. E infatti il panzer impiega tre minuti per colpire. Un po' Bierhoff per le qualità aeree e un po' Massaro per l'impatto provvidenziale. Aveva già dato ottime sensazioni le partite precedenti, ora si è anche sbloccato. Era il giocatore che serviva".
Queste le sue dichiarazioni a Sky:
"Non sono fortunato, ci ho creduto e questa sera è stato bellissimo fare gol, aspettavo per questo gol. I primi giorni qui al Milan sono stati incredibili, c'è un motivo se questa squadra lotta per i primi posti. C'è tanta qualità ed è stato facile inserirsi. E da attaccante è bello avere giocatori che ti mettono nelle condizioni. io con Leao e Pulisic? Dipende dalla partita. Siamo giocatori diversi, poi decide l'allenatore. Ma abbiamo bisogno di gente di qualità anche in panchina".
Questi tutti i MVP della 21ª giornata:
Pisa - Atalanta 1-1 Rafiu Durosinmi
Udinese - Inter 0-1 Lautaro Martinez
Napoli - Sassuolo 1-0 Stanislav Lobotka
Cagliari - Juventus Luca Mazzitelli
Parma - Genoa Edoardo Corvi
Bologna - Fiorentina Rolando Mandragora
Torino - Roma Paulo Dybala
Milan - Lecce Niclas Fullkrug
Cremonese - Hellas Verona (19 gennaio, ore 18.30)
Lazio - Como (19 gennaio, ore 20.45)
