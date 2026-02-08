Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juve-Lazio 2-2, le pagelle: Locatelli spalanca la strada ai biancocelesti, Boga entra e fa assist

Juve-Lazio 2-2, le pagelle: Locatelli spalanca la strada ai biancocelesti, Boga entra e fa assistTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
ieri alle 22:55Serie A
Giacomo Iacobellis

Juve-Lazio 2-2: il risultato finale

LE PAGELLE DELLA JUVE (di Giacomo Iacobellis)
Di Gregorio 5,5 - Sul primo gol non può nulla, perché la deviazione di Bremer lo spiazza completamente. Diverso il discorso sul raddoppio di Isaksen: il tiro è potente e ravvicinato, ma passa sotto la traversa e forse con una lettura leggermente più rapida avrebbe potuto opporsi meglio. Per il resto ordinaria amministrazione, senza errori evidenti ma anche senza interventi che cambiano la partita.

Kalulu 7 - Partita completa e di grande affidabilità. Spinge con continuità sulla destra, mette due cross molto interessanti nel primo tempo e difensivamente soffre meno di altri quando la Lazio riparte. Nel finale trova il tempo perfetto per inserirsi e colpire di testa da distanza ravvicinata: un gol pesantissimo che vale il pareggio e premia una prestazione sempre dentro la gara.

Bremer 5,5 - Rispetto a Bergamo segnali di crescita, ma la condizione non sembra ancora quella delle settimane migliori. È pericoloso sulle palle inattive e lotta come sempre, però la deviazione sul gol di Pedro è decisiva in negativo. Dà l’impressione di avere bisogno di tirare il fiato.

Koopmeiners 5 - Inizio discreto, poi si spegne progressivamente. Da centrale adattato non trasmette sicurezza e in fase di impostazione sceglie quasi sempre la soluzione più semplice, senza mai dare ritmo o qualità. Serata opaca, lontana dal suo standard. (Dal 77’ Kelly 6 - Entra con maggiore ordine, badando al concreto).

Cabal 5,5 - Prova a spingere, ma lo fa a intermittenza e senza continuità. Difensivamente va in difficoltà in più di un’occasione. Da una sua progressione nasce l’episodio più discusso del primo tempo, con il rigore non concesso. Prestazione comunque insufficiente. (Dal 46’ Zhegrova 6,5 - Porta subito vivacità, rompe gli equilibri e crea l’azione del gol di McKennie).

Locatelli 5 - L’errore che spalanca la strada allo 0-1 è troppo grave per essere compensato dal resto della partita. In un momento delicato serve lucidità, e invece sbaglia in modo pesante. Prova a reagire con qualche conclusione, ma la macchia resta evidente (Dall’84’ Miretti s.v.).

Thuram 5,5 - Meno esplosivo del solito, non riesce quasi mai a strappare e a spaccare il campo. Si limita a un lavoro ordinario e incide poco nella metà campo avversaria.

Cambiaso 6 - Serata complicata. Spinge, ma dietro soffre e sul gol di Isaksen si fa sorprendere in velocità. Ha comunque il merito di servire l'assist per l'1-2 di McKennie (Dal 76’ Boga 6,5 - Impatto immediato, salta l’uomo e serve l’assist decisivo del 2-2)

McKennie 6,5 - Non sempre pulito tecnicamente, ma è uno dei pochi a non mollare mai. Segna un gol da vero attaccante e si inserisce con costanza. Anche nel finale è sempre dentro l’azione (Dall’84’ Openda 5 - Pochi palloni e nessuna vera occasione).

Yildiz 6 - Qualche fiammata, un paio di conclusioni pericolose e tanta voglia di prendersi la squadra sulle spalle. Provedel gli nega il gol nel finale. Meno brillante del solito, ma comunque presente.

David 5 - Si muove, lavora per la squadra, ma non riesce mai a rendersi davvero pericoloso. Prestazione troppo leggera per una punta centrale.

Luciano Spalletti 6 - Approccio rivedibile e squadra sorpresa due volte, ma la Juventus non molla e la riprende allo scadere. I cambi, soprattutto Boga e Zhegrova, incidono. Punto che pesa più per come arriva che per la prestazione complessiva.

LE PAGELLE DELLA LAZIO (di Marco Pieracci)
Provedel 6,5 - Una parata semplice per scaldarsi, poi è prodigioso sull’incornata a colpo sicuro di Bremer. Dice di no a Yildiz e Zhegrova, si arrende a McKennie e Kalulu.

Marusic 6 - La presenza di Yildiz lo costringe a tenere alta la soglia di attenzione, evitando ogni minima distrazione: riduce al massimo il margine d’azione del talento turco, va in apnea nel finale.

Gila 6 - Prende le misure a David, non si fa abbindolare dalle divagazioni del canadese: lo tiene sempre lontano dall’area di rigore, ma il blitz di McKennie sfugge al suo occhio clinico. Dal 77' Romagnoli 5,5 - Rientro così così, concorso di colpa con Nuno Tavares sul pari bianconero.

Provstgaard 6,5 - In attesa del rientro di Romagnoli si vede rinnovata la fiducia, non trema superando l'esame Juventus: ha le spalle abbastanza larghe per misurarsi in certi palcoscenici. Dall'83' Patric sv

Nuno Tavares 6,5 - Sembra tornato il treno inarrestabile della scorsa stagione, dà segnali di risveglio incoraggianti. Più disciplinato in copertura, salva un gol praticamente fatto ma non è impeccabile sul 2-2.

Basic 6 - Decisivo nella gara d’andata, stavolta è protagonista di una prestazione di sostanza, durata soltanto un tempo: alza bandiera bianca per un problema muscolare. Dal 46’ Dele-Bashiru 5,5 - Poco reattivo quando viene servito, potrebbe chiuderla ma si impappina.

Cataldi 6,5 - Faro che illumina la manovra della squadra: sbaglia qualche appoggio sotto pressione, ma il lancio panoramico per Isaksen è tanta roba.

Taylor 6 - In crescita di condizione fisica, aiuta parecchio anche dietro. Deve togliersi di dosso un po' di timidezza, ma sa giocare a calcio e questo è già un discreto punto di partenza.

Isaksen 7- In leggero ritardo sul cross di Nuno Tavares, ma il riscatto è dietro l’angolo: sublima una delle sue classiche galoppate in campo aperto con un gran destro sotto la traversa. Dal 65' Cancellieri 5,5 - Boga lo lascia sul posto, opposizione morbida.

Maldini 6,5 - Nuova vita da centravanti, nel secondo capitolo l’asticella si alza un bel po’. Cerca il dialogo, partendo da lontano: caparbio nel saccheggiare Locatelli, per armare il sinistro di Pedro.

Pedro 7 - Impreziosisce la manovra con tocchi di qualità, arretra spesso per cucire il gioco e quando viene messo nelle condizioni di calciare in porta colpisce. Campione con la C maiuscola. Dal 65' Noslin 5 - Rapporto complicato con il gol, se ne divora uno clamoroso. Errore fatale.

Maurizio Sarri 6,5 - Minima offesa, massima resa: due tiri in porta per portarsi sul doppio vantaggio. Ma il grave torto dei suoi è quello di non chiuderla dilapidando almeno tre grandi occasioni in contropiede. Probabilmente avrebbe firmato per un pareggio, ma per com'è maturato sono due punti persi.

Articoli correlati
Inter, Bisseck: "Non era così facile come sembra. Juve? Non siamo quelli dell'andata"... Inter, Bisseck: "Non era così facile come sembra. Juve? Non siamo quelli dell'andata"
Juventus, Spalletti: "Prestazione top. Complimenti a tutta la squadra" Juventus, Spalletti: "Prestazione top. Complimenti a tutta la squadra"
Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla... Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia.
Altre notizie Serie A
Buongiorno in lacrime dopo Genoa-Napoli, Santacroce: "Vive momento difficile" Buongiorno in lacrime dopo Genoa-Napoli, Santacroce: "Vive momento difficile"
Divieto di trasferte, il 17 febbraio udienza unica sui ricorsi dei tifosi di Fiorentina,... Divieto di trasferte, il 17 febbraio udienza unica sui ricorsi dei tifosi di Fiorentina, Roma e Napoli
Inter, Bisseck: "Non era così facile come sembra. Juve? Non siamo quelli dell'andata"... Inter, Bisseck: "Non era così facile come sembra. Juve? Non siamo quelli dell'andata"
Sassuolo, Grosso: "Inter fortissima. Sconfitta pesante, ma ci sono cose buone" Sassuolo, Grosso: "Inter fortissima. Sconfitta pesante, ma ci sono cose buone"
Juventus, Spalletti: "Prestazione top. Complimenti a tutta la squadra" Live TMWJuventus, Spalletti: "Prestazione top. Complimenti a tutta la squadra"
Su Cabal era rigore? Spalletti la prende larga e alla fine dà un bacio alla giornalista... Su Cabal era rigore? Spalletti la prende larga e alla fine dà un bacio alla giornalista Federica Zille
La Lazio può sognare, ma solo fino a un certo punto. Romagnoli, caso chiuso. Più... La Lazio può sognare, ma solo fino a un certo punto. Romagnoli, caso chiuso. Più o meno
Lazio, Sarri: "Ho la soddisfazione di avere un gruppo che, tra mille difficoltà,... Lazio, Sarri: "Ho la soddisfazione di avere un gruppo che, tra mille difficoltà, non molla mai"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia.
Le più lette
1 Juventus, Spalletti: "Prestazione top. Complimenti a tutta la squadra"
2 Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia.
3 Inter, Bisseck: "Non era così facile come sembra. Juve? Non siamo quelli dell'andata"
4 Sassuolo, Grosso: "Inter fortissima. Sconfitta pesante, ma ci sono cose buone"
5 9 febbraio 1992, Batistuta segna la sua prima tripletta in Serie A. Contro il Foggia di Zeman
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1'
Immagine top news n.1 Juve-Lazio 2-2, le pagelle: Locatelli spalanca la strada ai biancocelesti, Boga entra e fa assist
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: ora la Juventus è alla portata della Roma
Immagine top news n.3 Clamoroso allo Stadium: da 2-0 per la Lazio a 2-2 finale, rimonta di una pazza Juve al 96'
Immagine top news n.4 Juventus, Chiellini sul rinnovo di Spalletti: "Nessuna fretta, ma neanche nessun dubbio"
Immagine top news n.5 Sassuolo-Inter 0-5, le pagelle: Dimarco unstoppable, Muric disastroso, Lautaro nella storia
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter scappa ancora, +8 sul Milan e +9 su Napoli
Immagine top news n.7 L'Inter è come un rullo compressore: 5-0 al Sassuolo, 11 vittorie nelle ultime 12
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.2 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.3 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.4 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Buongiorno in lacrime dopo Genoa-Napoli, Santacroce: "Vive momento difficile"
Immagine news Serie A n.2 Divieto di trasferte, il 17 febbraio udienza unica sui ricorsi dei tifosi di Fiorentina, Roma e Napoli
Immagine news Serie A n.3 Inter, Bisseck: "Non era così facile come sembra. Juve? Non siamo quelli dell'andata"
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo, Grosso: "Inter fortissima. Sconfitta pesante, ma ci sono cose buone"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Spalletti: "Prestazione top. Complimenti a tutta la squadra"
Immagine news Serie A n.6 Su Cabal era rigore? Spalletti la prende larga e alla fine dà un bacio alla giornalista Federica Zille
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Ternana, Liverani amaro dopo il 2-2: “Mancata fame, dobbiamo lavorare di più”
Immagine news Serie B n.2 Panchine Serie B 2025/26: Dionigi esonerato dalla Reggiana. Al suo posto Rubinacci
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Biancolino: "Dai subentranti mi aspettavo qualcosa in più, ma il Monza è forte"
Immagine news Serie B n.4 Monza, Bianco: "Non bisogna fare calcoli, ma vogliamo vincerle tutte"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Gabrielloni: "Il gol una liberazione. Futuro? Non ci sto pensando"
Immagine news Serie B n.6 Monza-Avellino 2-1, le pagelle: Biasci momento d'oro, Cutrone non sbaglia l'esordio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giugliano, Di Napoli: "Non ho la bacchetta magica, mi sono messo a disposizione dei ragazzi"
Immagine news Serie C n.2 Trento e Foggia, duello di mercato per l'esperto Michele Rigione
Immagine news Serie C n.3 Pianese, Birindelli: "Prestazione importante contro una squadra forte, dobbiamo migliorare"
Immagine news Serie C n.4 Virtus Verona, Munaretti: "La classifica parla chiaro, in questo campionto le gare sono tutte dure"
Immagine news Serie C n.5 Torres, Greco: "Sui calci di rigore ha ragione De Rossi, questo è un altro sport"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, pari e patta tra Vis Pesaro e Forlì: finisce 1-1
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Cagliari, confronto numero 101. Da 13 anni non c'è storia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Cremonese, la Dea non vince lo scontro diretto in A dal 1989
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Lazio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: l'Inter strapazza la Fiorentina: finisce 3-0
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: Napoli Women-Ternana Women 3-1. Fere autolesioniste
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Woman, 13ª giornata: Napoli avanti sulla Ternana con l'autorete di Quazzico
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 13ª giornata: Bergamaschi decide Roma-Milan 1-0
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan al 45' è ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan e Inter-Fiorentina i big match di giornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano