Juve-Lazio 2-2, le pagelle: Locatelli spalanca la strada ai biancocelesti, Boga entra e fa assist

Juve-Lazio 2-2: il risultato finale

LE PAGELLE DELLA JUVE (di Giacomo Iacobellis)

Di Gregorio 5,5 - Sul primo gol non può nulla, perché la deviazione di Bremer lo spiazza completamente. Diverso il discorso sul raddoppio di Isaksen: il tiro è potente e ravvicinato, ma passa sotto la traversa e forse con una lettura leggermente più rapida avrebbe potuto opporsi meglio. Per il resto ordinaria amministrazione, senza errori evidenti ma anche senza interventi che cambiano la partita.

Kalulu 7 - Partita completa e di grande affidabilità. Spinge con continuità sulla destra, mette due cross molto interessanti nel primo tempo e difensivamente soffre meno di altri quando la Lazio riparte. Nel finale trova il tempo perfetto per inserirsi e colpire di testa da distanza ravvicinata: un gol pesantissimo che vale il pareggio e premia una prestazione sempre dentro la gara.

Bremer 5,5 - Rispetto a Bergamo segnali di crescita, ma la condizione non sembra ancora quella delle settimane migliori. È pericoloso sulle palle inattive e lotta come sempre, però la deviazione sul gol di Pedro è decisiva in negativo. Dà l’impressione di avere bisogno di tirare il fiato.

Koopmeiners 5 - Inizio discreto, poi si spegne progressivamente. Da centrale adattato non trasmette sicurezza e in fase di impostazione sceglie quasi sempre la soluzione più semplice, senza mai dare ritmo o qualità. Serata opaca, lontana dal suo standard. (Dal 77’ Kelly 6 - Entra con maggiore ordine, badando al concreto).

Cabal 5,5 - Prova a spingere, ma lo fa a intermittenza e senza continuità. Difensivamente va in difficoltà in più di un’occasione. Da una sua progressione nasce l’episodio più discusso del primo tempo, con il rigore non concesso. Prestazione comunque insufficiente. (Dal 46’ Zhegrova 6,5 - Porta subito vivacità, rompe gli equilibri e crea l’azione del gol di McKennie).

Locatelli 5 - L’errore che spalanca la strada allo 0-1 è troppo grave per essere compensato dal resto della partita. In un momento delicato serve lucidità, e invece sbaglia in modo pesante. Prova a reagire con qualche conclusione, ma la macchia resta evidente (Dall’84’ Miretti s.v.).

Thuram 5,5 - Meno esplosivo del solito, non riesce quasi mai a strappare e a spaccare il campo. Si limita a un lavoro ordinario e incide poco nella metà campo avversaria.

Cambiaso 6 - Serata complicata. Spinge, ma dietro soffre e sul gol di Isaksen si fa sorprendere in velocità. Ha comunque il merito di servire l'assist per l'1-2 di McKennie (Dal 76’ Boga 6,5 - Impatto immediato, salta l’uomo e serve l’assist decisivo del 2-2)

McKennie 6,5 - Non sempre pulito tecnicamente, ma è uno dei pochi a non mollare mai. Segna un gol da vero attaccante e si inserisce con costanza. Anche nel finale è sempre dentro l’azione (Dall’84’ Openda 5 - Pochi palloni e nessuna vera occasione).

Yildiz 6 - Qualche fiammata, un paio di conclusioni pericolose e tanta voglia di prendersi la squadra sulle spalle. Provedel gli nega il gol nel finale. Meno brillante del solito, ma comunque presente.

David 5 - Si muove, lavora per la squadra, ma non riesce mai a rendersi davvero pericoloso. Prestazione troppo leggera per una punta centrale.

Luciano Spalletti 6 - Approccio rivedibile e squadra sorpresa due volte, ma la Juventus non molla e la riprende allo scadere. I cambi, soprattutto Boga e Zhegrova, incidono. Punto che pesa più per come arriva che per la prestazione complessiva.

LE PAGELLE DELLA LAZIO (di Marco Pieracci)

Provedel 6,5 - Una parata semplice per scaldarsi, poi è prodigioso sull’incornata a colpo sicuro di Bremer. Dice di no a Yildiz e Zhegrova, si arrende a McKennie e Kalulu.

Marusic 6 - La presenza di Yildiz lo costringe a tenere alta la soglia di attenzione, evitando ogni minima distrazione: riduce al massimo il margine d’azione del talento turco, va in apnea nel finale.

Gila 6 - Prende le misure a David, non si fa abbindolare dalle divagazioni del canadese: lo tiene sempre lontano dall’area di rigore, ma il blitz di McKennie sfugge al suo occhio clinico. Dal 77' Romagnoli 5,5 - Rientro così così, concorso di colpa con Nuno Tavares sul pari bianconero.

Provstgaard 6,5 - In attesa del rientro di Romagnoli si vede rinnovata la fiducia, non trema superando l'esame Juventus: ha le spalle abbastanza larghe per misurarsi in certi palcoscenici. Dall'83' Patric sv

Nuno Tavares 6,5 - Sembra tornato il treno inarrestabile della scorsa stagione, dà segnali di risveglio incoraggianti. Più disciplinato in copertura, salva un gol praticamente fatto ma non è impeccabile sul 2-2.

Basic 6 - Decisivo nella gara d’andata, stavolta è protagonista di una prestazione di sostanza, durata soltanto un tempo: alza bandiera bianca per un problema muscolare. Dal 46’ Dele-Bashiru 5,5 - Poco reattivo quando viene servito, potrebbe chiuderla ma si impappina.

Cataldi 6,5 - Faro che illumina la manovra della squadra: sbaglia qualche appoggio sotto pressione, ma il lancio panoramico per Isaksen è tanta roba.

Taylor 6 - In crescita di condizione fisica, aiuta parecchio anche dietro. Deve togliersi di dosso un po' di timidezza, ma sa giocare a calcio e questo è già un discreto punto di partenza.

Isaksen 7- In leggero ritardo sul cross di Nuno Tavares, ma il riscatto è dietro l’angolo: sublima una delle sue classiche galoppate in campo aperto con un gran destro sotto la traversa. Dal 65' Cancellieri 5,5 - Boga lo lascia sul posto, opposizione morbida.

Maldini 6,5 - Nuova vita da centravanti, nel secondo capitolo l’asticella si alza un bel po’. Cerca il dialogo, partendo da lontano: caparbio nel saccheggiare Locatelli, per armare il sinistro di Pedro.

Pedro 7 - Impreziosisce la manovra con tocchi di qualità, arretra spesso per cucire il gioco e quando viene messo nelle condizioni di calciare in porta colpisce. Campione con la C maiuscola. Dal 65' Noslin 5 - Rapporto complicato con il gol, se ne divora uno clamoroso. Errore fatale.

Maurizio Sarri 6,5 - Minima offesa, massima resa: due tiri in porta per portarsi sul doppio vantaggio. Ma il grave torto dei suoi è quello di non chiuderla dilapidando almeno tre grandi occasioni in contropiede. Probabilmente avrebbe firmato per un pareggio, ma per com'è maturato sono due punti persi.