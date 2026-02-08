Serie C, pari e patta tra Vis Pesaro e Forlì: finisce 1-1

Pari e patta al “Benelli” nel posticipo del Girone B di Serie C: tra Vis Pesaro e Forlì finisce 1-1 al termine di una sfida equilibrata e combattuta fino all’ultimo.

Dopo un primo tempo intenso ma senza reti, con occasioni da entrambe le parti e una leggera supremazia territoriale dei padroni di casa, la partita si accende nella ripresa. Al 70’ è il Forlì a rompere l’equilibrio: Macrì riceve al limite e lascia partire un destro preciso che non lascia scampo al portiere marchigiano, firmando il vantaggio ospite.

La reazione della Vis Pesaro, però, è immediata. Passano appena cinque minuti e Ceccacci ristabilisce la parità, approfittando di una situazione favorevole in area per battere l’estremo difensore romagnolo e riaccendere l’entusiasmo del pubblico di casa.

Nel finale le due squadre provano a vincerla, ma senza riuscire a trovare lo spunto decisivo. Un punto a testa che muove la classifica: la Vis Pesaro aggancia la Pianese al settimo posto a quota 31, consolidando la zona playoff, mentre il Forlì sale a +2 sulla zona playout, aperta dal Bra, guadagnando un margine prezioso nella corsa salvezza.

SERIE C, 25ª GIORNATA

GIRONE A

Lumezzane-Cittadella 1-2

62' Falcinelli (C), 89' Napolitano (L), 90+4' Perretta (C)

Novara-Union Brescia 0-0

Alcione Milano-Arzignano Valchiampo 1-0

54' Pirola

Pergolettese-Trento 1-2

36' Pellegrini (T), 66' Capone (T), 82' Tremolada (P)

Virtus Verona-Giana Erminio 0-1

11' Marotta

Albinoleffe-Pro Patria 2-2

18' De Paoli (A), 37' Parlati (A), 44' Desogus (PP), 86' Udoh (PP)

Lecco-Pro Vercelli 0-2

30' Sow, 45+4' Comi

Ospitaletto Franciacorta-Renate 1-1

44' Casali (O), 59' Ekuban (R)

Triestina-Inter U23 4-1

17' Alexiou (I), 25' Tonetto (T), 45+4' rig. e 69' D'Urso (T), 90+5' Faggioli (T)

Vicenza-Dolomiti Bellunesi 0-0

Classifica: Vicenza 63, Union Brescia 47, Lecco 45, Alcione Milano 39, Renate 39, Cittadella 39, Trento 38, Inter U23 38, Giana Erminio 35, Pro Vercelli 35, Lumezzane 32, Arzignano Valchiampo 30, AlbinoLeffe 29, Dolomiti Bellunesi 29, Novara 28, Ospitaletto 27, Pergolettese 20, Virtus Verona 19, Pro Patria 13, Triestina 4

* una gara in meno

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Ravenna-Carpi 1-0

16' Corsinell

Pontedera-Ternana 2-2

6' e 55' Pettinari (T), 53' e 58' Yeboah (P),

Torres-Juventus Next Gen 0-3

31' rig Puczka, 73' Guerra, 83' Cerri

Gubbio-Campobasso 1-0

47' Minta

Sambenedettese-Perugia 0-1

28' Ladinetti

Domenica 8 febbraio

Arezzo-Pianese 2-0

28' Pattarello, 75' Cianci

Livorno-Bra 2-1

51' Dionisi (L), 86' Lionetti (B), 92' Di Carmine (L)

Pineto-Ascoli 1-3

12' e 33' Corradini (A), 20' D'Andrea (P), 94' Galuppini (A)

Vis Pesaro-Forlì 1-1

70’ Macri (F), 75’ Ceccacci (VP)

Riposa – Guidonia Montecelio

Classifica: Arezzo 56*, Ravenna 49*, Ascoli 46*, Juventus Next Gen 36, Pineto 36*, Campobasso 33*, Pianese 31*, Vis Pesaro 31*, Ternana 30, Gubbio 29, Guidonia Montecelio 29, Carpi 28*, Livorno 28*, Forlì 26*, Sambenedettese 24*, Bra 24*, Perugia 23*, Torres 20*, Pontedera 16

*una gara in più

** una gara in meno

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Audace Cerignola-Salernitana 1-0

21' Moreso

Benevento-Picerno 1-0

90+12' Pierozzi

Latina-Cavese 0-0

Team Altamura-Monopoli 2-0

6' Rosafio, 28' Curcio

Casarano-Sorrento 2-0

48' Giraudo, 71' Versienti

Casertana-Foggia 3-2

19' Llano Massa (C), 25' Oukhadda (C), 33' Cangiano (F), 64' Nocerino (F), 67' Kallon (C)

Crotone-Atalanta U23 1-0

90+7' Musso

Giugliano-Cosenza 3-0

44' Marchisano, 72' Zammarini, 84' Egharevba

Potenza-Siracusa 2-2

56' Felippe (P), 84' Arditi (S), 90'+1 aut. Capomaggio (P), 90'+12 rig. Contini (S)

Rinviata a mercoledì 18 febbraio

Ore 20.30 – Catania-Trapani

Classifica: Benevento 57, Catania 51*, Salernitana 46, Casertana 42, Crotone 40, Cosenza 40, Audace Cerignola 38, Monopoli 37, Casarano 33, Team Altamura 33, Potenza 29, Sorrento 27, Latina 27, Atalanta U23 26, Trapani 25*, Cavese 24, Picerno 23, Foggia 22, Siracusa 21, Giugliano 21

* una gara in meno

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva