Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Parma ritrova la sua solidità difensiva, oltre a un gol pesantissimo

Il Parma ritrova la sua solidità difensiva, oltre a un gol pesantissimoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:30Serie A
Edoardo Mammoli

Successo importante per il Parma, che sbanca il Dall’Ara e torna a vincere in trasferta contro il Bologna dopo ben tredici anni. Vittoria che arriva al termine di una gara dalle mille emozioni, con due espulsioni, un gol annullato ai crociati e due parate straordinarie in pieno recupero da parte di Edoardo Corvi. Il tutto è stato coronato dalla prima rete in maglia gialloblu di Christian Ordonez, che quasi allo scadere ha spezzato l’equilibrio della gara con un tiro rasoterra che ha sorpreso Ravaglia come un fulmine a ciel sereno. Un gol potenzialmente pesantissimo nell’economia della stagione e che permette al Parma di tornare a respirare, dopo le ultime due gare negative dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni.

E se i crociati sono riusciti a centrare la vittoria ieri è stato anche e soprattutto grazie alla ritrovata solidità difensiva. Nelle ultime due partite, infatti, il Parma aveva subito addirittura otto gol, smarrendo all’apparenza quella che era stata una caratteristica fondamentale fino a quel momento: l’organizzazione difensiva e la solidità di squadra. Anche lo stesso Cuesta, nella conferenza stampa pre-partita, aveva sottolineato l’importanza di ritrovare la consueta compattezza di squadra e il Parma ci è riuscito. I crociati hanno resistito bene alle offensive del Bologna, in parte depotenziate dall’espulsione di Pobega a metà primo tempo, e hanno assorbito il contraccolpo dell’espulsione di Troilo a dieci minuti dal termine: in quel momento i rossoblu hanno ripreso coraggio e alzato i giri del motore, ma la squadra di mister Cuesta ha saputo mantenere l’equilibrio, colpendo a sangue freddo quando meno ci si poteva aspettare.

La rete di Ordonez è stata però, come dicevamo, un vero e proprio fulmine a ciel sereno: quello dell’argentino è stato infatti l’unico tiro a centrare lo specchio della porta da parte dei crociati. Se da una parte si può premiare il cinismo della squadra di Carlos Cuesta, dall’altra non si può non sottolineare un problema che sta caratterizzando la stagione del Parma, cioè la sterilità offensiva. I crociati infatti faticano a costruire pericolose occasioni da rete e così è stato anche nella gara di Bologna, registrando un dato di soli 0,18 expected goals: praticamente era quasi impossibile che il Parma realizzasse un gol. A decidere la gara è stato il tiro di Ordonez, dalla precisione chirurgica, ma questo non risolve per niente il problema della produzione offensiva: le occasioni create sono troppo poche e il Parma fa sempre affidamento sulla propria solidità difensiva. Ma quando questa viene meno, come nelle gare contro Atalanta e Juventus, può diventare un problema.

Servono dunque nuove soluzioni nelle trame d’attacco: Cuesta sottolinea ogni settimana di essere consapevole della situazione e di star lavorando assieme alla squadra e al proprio staff per permettere al Parma di essere più imprevedibile là davanti. A tal proposito un’arma in più d’ora in poi sarà l’inserimento di Gabriel Strefezza, l’ultimo dei quattro acquisti crociati nel mercato di gennaio. Il fantasista italo-brasiliano è subentrato nella gara contro il Bologna, dimostrando di essersi calato già nella mentalità della squadra crociata, e col passare del tempo avrà anche occasione di mostrare le proprie qualità offensive, che sono ben note a tutti. Strefezza potrebbe essere la chiave per sbloccare l’attacco crociato, sia con soluzioni personali ma anche portando aiuto a giocatori come Ondrejka e Oristanio, che fino a questo momento hanno deluso le aspettative con zero gol e assist a referto.

Articoli correlati
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 9 febbraio Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 9 febbraio
Il Bologna non esce dalla crisi: psicodramma al Dall'Ara. E il Parma fa uno scatto... Il Bologna non esce dalla crisi: psicodramma al Dall'Ara. E il Parma fa uno scatto salvezza
Parma, ecco com'è andato il debutto di Strefezza. Cuesta: "Sacrificio incredibile... Parma, ecco com'è andato il debutto di Strefezza. Cuesta: "Sacrificio incredibile da mezzala"
Altre notizie Serie A
Lazio, Provstgaard rassicura: "Avevo solo crampi. Gol di Kalulu? Fa male, ma pari... Lazio, Provstgaard rassicura: "Avevo solo crampi. Gol di Kalulu? Fa male, ma pari importante"
Troppa Inter per il Sassuolo. Ma Fabio Grosso può ripartire dal primo tempo Troppa Inter per il Sassuolo. Ma Fabio Grosso può ripartire dal primo tempo
Roma, all’Olimpico arriva il Cagliari: giallorossi a caccia di riscatto e punti Champions... Roma, all’Olimpico arriva il Cagliari: giallorossi a caccia di riscatto e punti Champions
Serie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1' Probabili formazioniSerie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1'
Il Parma ritrova la sua solidità difensiva, oltre a un gol pesantissimo Il Parma ritrova la sua solidità difensiva, oltre a un gol pesantissimo
Dimarco star con Chivu. L'Inter vuole evitare un caso Alexander-Arnold TMWDimarco star con Chivu. L'Inter vuole evitare un caso Alexander-Arnold
Furia Inter e Dimarco show. Lautaro re del gol, Thuram torna a sorridere Furia Inter e Dimarco show. Lautaro re del gol, Thuram torna a sorridere
La Juventus paga i soliti errori e lascia altri punti per strada La Juventus paga i soliti errori e lascia altri punti per strada
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia.
Le più lette
1 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Pellegrini con Soule dietro all'inamovibile Malen
2 Serie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1'
3 Spalletti: "Su Cabal rigore tutta la vita". Sarri risponde: "Evidente la Juve potesse pareggiare"
4 Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia.
5 Inter, Bisseck: "Non era così facile come sembra. Juve? Non siamo quelli dell'andata"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1'
Immagine top news n.1 Dimarco star con Chivu. L'Inter vuole evitare un caso Alexander-Arnold
Immagine top news n.2 Furia Inter e Dimarco show. Lautaro re del gol, Thuram torna a sorridere
Immagine top news n.3 Spalletti: "Su Cabal rigore tutta la vita". Sarri risponde: "Evidente la Juve potesse pareggiare"
Immagine top news n.4 Inter travolgente: 5-0 al Sassuolo. Chivu: "Ma ora manteniamo i piedi per terra"
Immagine top news n.5 Il Bologna non esce dalla crisi: psicodramma al Dall'Ara. E il Parma fa uno scatto salvezza
Immagine top news n.6 Juve-Lazio 2-2, le pagelle: Locatelli spalanca la strada ai biancocelesti, Boga entra e fa assist
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: ora la Juventus è alla portata della Roma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.2 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.3 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.4 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Troppa Inter per il Sassuolo. Ma Fabio Grosso può ripartire dal primo tempo
Immagine news Serie A n.2 Roma, all’Olimpico arriva il Cagliari: giallorossi a caccia di riscatto e punti Champions
Immagine news Serie A n.3 Serie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1'
Immagine news Serie A n.4 Il Parma ritrova la sua solidità difensiva, oltre a un gol pesantissimo
Immagine news Serie A n.5 Dimarco star con Chivu. L'Inter vuole evitare un caso Alexander-Arnold
Immagine news Serie A n.6 Furia Inter e Dimarco show. Lautaro re del gol, Thuram torna a sorridere
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Ternana, Liverani amaro dopo il 2-2: “Mancata fame, dobbiamo lavorare di più”
Immagine news Serie B n.2 Panchine Serie B 2025/26: Dionigi esonerato dalla Reggiana. Al suo posto Rubinacci
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Biancolino: "Dai subentranti mi aspettavo qualcosa in più, ma il Monza è forte"
Immagine news Serie B n.4 Monza, Bianco: "Non bisogna fare calcoli, ma vogliamo vincerle tutte"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Gabrielloni: "Il gol una liberazione. Futuro? Non ci sto pensando"
Immagine news Serie B n.6 Monza-Avellino 2-1, le pagelle: Biasci momento d'oro, Cutrone non sbaglia l'esordio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giugliano, Di Napoli: "Non ho la bacchetta magica, mi sono messo a disposizione dei ragazzi"
Immagine news Serie C n.2 Trento e Foggia, duello di mercato per l'esperto Michele Rigione
Immagine news Serie C n.3 Pianese, Birindelli: "Prestazione importante contro una squadra forte, dobbiamo migliorare"
Immagine news Serie C n.4 Virtus Verona, Munaretti: "La classifica parla chiaro, in questo campionto le gare sono tutte dure"
Immagine news Serie C n.5 Torres, Greco: "Sui calci di rigore ha ragione De Rossi, questo è un altro sport"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, pari e patta tra Vis Pesaro e Forlì: finisce 1-1
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Cagliari, confronto numero 101. Da 13 anni non c'è storia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Cremonese, la Dea non vince lo scontro diretto in A dal 1989
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Lazio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: l'Inter strapazza la Fiorentina: finisce 3-0
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: Napoli Women-Ternana Women 3-1. Fere autolesioniste
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Woman, 13ª giornata: Napoli avanti sulla Ternana con l'autorete di Quazzico
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 13ª giornata: Bergamaschi decide Roma-Milan 1-0
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan al 45' è ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan e Inter-Fiorentina i big match di giornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano