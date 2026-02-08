Serie A, la classifica aggiornata: ora la Juventus è alla portata della Roma
Addio sogni scudetto. La Juventus agguanta all'ultimo la Lazio in casa e trova il pareggio con il risultato di 2-2. La squadra di Luciano Spalletti chiude la giornata a 12 punti di distanza dall’Inter prima in classifica. I bianconeri, più che altro, devono guardarsi alle spalle: battendo il Cagliari domani, la Roma opererebbe infatti l'aggancio al quarto posto, l’ultimo valido per l’accesso alla Champions League.
Mastica amaro la Lazio di Maurizio Sarri: i biancocelesti staccano l'Udinese, ma ora l'Atalanta - in campo domani a Bergamo con la Cremonese - può allungare sui capitolini.
La classifica aggiornata della Serie A
Inter 58 (24 partite giocate)
Milan 50 (23)
Napoli 49 (24)
Juventus 46 (24)
Roma 43 (23)
Como 41 (23)
Atalanta 36 (23)
Lazio 33 (24)
Udinese 32 (24)
Bologna 30 (24)
Sassuolo 29 (24)
Cagliari 28 (23)
Torino 27 (24)
Parma 26 (24)
Genoa 23 (24)
Cremonese 23 (23)
Lecce 21 (24)
Fiorentina 17 (23)
Pisa 15 (24)
Verona 15 (24)
Hellas Verona - Pisa 0-0
Genoa - Napoli 2-3
3' rig. Malinovskyi (G), 20' e rig. 90' + 5 Hojlund (N), 22' McTominay (N), 57' Colombo (G)
Fiorentina - Torino 2-2
26' Casadei (T), 51' Solomon (F), 57' Kean (F), 90' + 4 Maripan (T)
Bologna - Parma 0-1
90' + 5 Ordonez
Lecce - Udinese 2-1
5' Gandelman (L), 26' rig. Solet (U), 90' Banda
Sassuolo - Inter 0-5
11’ Bisseck, 28’ Thuram, 50’ Lautaro, 54’ Akanji, 89’ Luis Henrique
Juventus - Lazio 2-2
45’+2 Pedro, 48’ Isaksen, 59’ McKennie (J), 90'+6 Kalulu (J)
Atalanta - Cremonese (lunedì 9 febbraio, ore 18.30, DAZN)
Roma - Cagliari (lunedì 9 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)
Milan - Como (mercoledì 18 febbraio, ore 20.45, DAZN)