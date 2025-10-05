Gabbia: "Volevamo vincere questa partita. Nazionale? Un privilegio"
Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato al termine della sfida pareggiata dai rossoneri per 0-0 contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del giocatore rossonero in diretta.
Che sensazioni ti lascia questa partita?
"In questo momento c’è dispiacere, volevamo vincere. Sono positivo di natura, la squadra oggi ha messo in campo tutto quello che aveva. Ci sono state tante cose positive, questa partita fa parte del percorso".
Sulla nazionale?
"Convocazione in nazionale un privilegio, Allegri e il suo staff mi stanno aiutando tanto".
Il vostro obiettivo stagionale?
"Ripeto, noi questa sera volevamo vincere. Poi ci sono gli avversari: non è mai facile vincere ma oggi lo volevamo tanto".
Sul lavoro delle palle inattive?
"La preparazione delle palle inattive è molto importante nel calcio, penso che tutto questo ci riesca grazie al lavoro che facciamo".
Termina la conferenza di Gabbia
