Gabriel Jesus è sul mercato, ma è difficile prenderlo. Guadagna tantissimo, segna poco

Gabriel Jesus è sul mercato da inizio mese. L'Arsenal non lo considera più il titolare - che di fatto è Gyokeres, ma ci possono anche essere varianti tattiche diverse - e può salutare anche in prestito con diritto di riscatto. Perché l'ingaggio è davvero faraonico, oltre 8 milioni di euro netti a stagione, circa 16 lordi. Difficile che un club possa accollarselo, soprattutto in Serie A. Sarebbe il terzo più pagato del campionato, dietro all'inarrivabile Dusan Vlahovic e poi a Lautaro Martinez, capitano dell'Inter.

Fosse nelle migliori condizioni sarebbe da prendere altamente in considerazione, nonostante l'ingaggio. Però è reduce da qualche tempo non troppo brillante. Fino alla sfida con l'Inter aveva messo a segno solamente un gol in campionato - mentre nell'anno scorso aveva giocato 27 gare segnando solamente 7 reti. Idem l'anno precedente, 37 presenze e 8 gol.

Da quando è all'Arsenal non ha mai superato i dieci gol in campionato. Il suo trasferimento dal Manchester City era stato considerato come uno dei possibili acquisti dell'anno, prelevato per 52 milioni di euro dopo una stagione da 23 centri. La sua migliore di sempre, mentre nelle ultime tre non è arrivato in doppia cifra. Non esattamente il profilo del bomber che servirebbe ad altri club, Juventus compresa.