Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Milan pensa già al centravanti del futuro: sono 3 i profili valutati per l'estate

Il Milan pensa già al centravanti del futuro: sono 3 i profili valutati per l'estateTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Simone Bernabei
Oggi alle 10:23Serie A
Simone Bernabei

Il Milan nell'ultima sessione invernale ha dapprima chiuso per Fullkrug in tempi non sospetti, facendo arrivare il centravanti tedesco in Italia ancora prima che il calciomercato aprisse i battenti. E poi, nelle ultime ore, ha cercato di chiudere un altro colpo come Mateta, centravanti del Crystal Palace poi saltato per questioni fisiche.

Quello che ha portato il Milan a seguire il francese è però un indizio forte e chiaro di quelle che saranno le intenzioni milaniste anche la prossima estate. Quando, secondo Tuttosport, Tare e Furlani andranno a caccia di un numero 9 che possa vestire senza sé e senza ma i panni del titolare. Ed in questo senso, si legge sul quotidiano, i nomi in cima alla lista delle preferenze sono sostanzialmente tre.

L'identikit è quello di un centravanti da 15-20 gol a stagione, col primo nome nella testa che è quello di Moise Kean, centravanti della Fiorentina che ha allegato al suo contratto una clausola rescissoria da 62 milioni di euro attivabile nei primi 15 giorni di luglio. C'è poi il solito Dusan Vlahovic con cui sono stati riagganciati i rapporti nelle ultime settimane. I 6 milioni netti a stagione di ingaggio paventati, però, non sembrano aver scaldato il cuore del centravanti serbo e dei suoi agenti. Guardando a un profilo più internazionale, ecco il nome di Gabriel Jesus, brasiliano dell'Arsenal con il contratto in scadenza nel 2027.

Articoli correlati
Fiorentina, Kean: "Siamo stati un po' sfigati nel finale, adesso non dobbiamo abbatterci"... Fiorentina, Kean: "Siamo stati un po' sfigati nel finale, adesso non dobbiamo abbatterci"
La quarta occasione è quella giusta: Kean la ribalta in 5 minuti. Fiorentina fa 2-1... La quarta occasione è quella giusta: Kean la ribalta in 5 minuti. Fiorentina fa 2-1 col Torino
Fiorentina, Kean scalda i motori per il Torino e va a caccia di un gol che manca... Fiorentina, Kean scalda i motori per il Torino e va a caccia di un gol che manca da un mese
Altre notizie Serie A
Montella su Kilicsoy: "L'ho visto motivato e concentrato, Pisacane e il Cagliari... Montella su Kilicsoy: "L'ho visto motivato e concentrato, Pisacane e il Cagliari lo aiuteranno"
Fiorentina, Paratici focalizzato solo sulla salvezza. Poi sarà rivoluzione societaria... Fiorentina, Paratici focalizzato solo sulla salvezza. Poi sarà rivoluzione societaria
Juventus, Spalletti stizzito: "Manca un centravanti? Ancora... Vinco o perdo con... Juventus, Spalletti stizzito: "Manca un centravanti? Ancora... Vinco o perdo con quelli che ho"
Il probabile rimpianto e il dato che li inchioda: Italiano-Bologna, periodo nerissimo... Il probabile rimpianto e il dato che li inchioda: Italiano-Bologna, periodo nerissimo
Ravanelli: "Questo calcio è irriconoscibile, il VAR permette a chiunque di barare"... Ravanelli: "Questo calcio è irriconoscibile, il VAR permette a chiunque di barare"
Malagò: "Felice che l'Olimpiade venga prima del calcio. Qualificazione Mondiale spartiacque"... Malagò: "Felice che l'Olimpiade venga prima del calcio. Qualificazione Mondiale spartiacque"
Atalanta, Carnesecchi viaggia verso il rinnovo: il punto sulla trattativa Atalanta, Carnesecchi viaggia verso il rinnovo: il punto sulla trattativa
Scarpa d'Oro, Martinez nella top-10. In testa Kane stacca Mbappé, Haaland terzo Scarpa d'Oro, Martinez nella top-10. In testa Kane stacca Mbappé, Haaland terzo
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Le più lette
1 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Pellegrini con Soule dietro all'inamovibile Malen
2 Serie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1'
3 Atalanta-Cremonese, le probabili formazioni: Nicola schiera tre nuovi acquisti
4 Spalletti: "Su Cabal rigore tutta la vita". Sarri risponde: "Evidente la Juve potesse pareggiare"
5 Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'agente di Rugani: "Ma quale trattativa last minute, ecco perché ha scelto la Fiorentina"
Immagine top news n.1 Simeone è tutto del Torino: è scattato l'obbligo di riscatto dal Napoli, le cifre
Immagine top news n.2 Accendiamo i riflettori su Bernasconi: l'ultima baby star della Dea. Ora il rinnovo
Immagine top news n.3 Serie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1'
Immagine top news n.4 Dimarco star con Chivu. L'Inter vuole evitare un caso Alexander-Arnold
Immagine top news n.5 Furia Inter e Dimarco show. Lautaro re del gol, Thuram torna a sorridere
Immagine top news n.6 Spalletti: "Su Cabal rigore tutta la vita". Sarri risponde: "Evidente la Juve potesse pareggiare"
Immagine top news n.7 Inter travolgente: 5-0 al Sassuolo. Chivu: "Ma ora manteniamo i piedi per terra"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.2 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.3 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.4 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Montella su Kilicsoy: "L'ho visto motivato e concentrato, Pisacane e il Cagliari lo aiuteranno"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Paratici focalizzato solo sulla salvezza. Poi sarà rivoluzione societaria
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Spalletti stizzito: "Manca un centravanti? Ancora... Vinco o perdo con quelli che ho"
Immagine news Serie A n.4 Il probabile rimpianto e il dato che li inchioda: Italiano-Bologna, periodo nerissimo
Immagine news Serie A n.5 Ravanelli: "Questo calcio è irriconoscibile, il VAR permette a chiunque di barare"
Immagine news Serie A n.6 Malagò: "Felice che l'Olimpiade venga prima del calcio. Qualificazione Mondiale spartiacque"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Esonero Dionigi, 'shitstorm" da parte dei tifosi. Il club blocca temporaneamente i commenti
Immagine news Serie B n.2 A Rubinacci il compito di risollevare la Reggiana. Alla squadra quello della presa di responsabilità
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Donadoni non traballa: sarà confermato anche in caso di sconfitta a Bari
Immagine news Serie B n.4 Longo ridisegna il Bari per ripartire: con lo Spezia possibile ritorno al 3-5-2
Immagine news Serie B n.5 Il padre di Begic: "Noi tifosi della Samp dai tempi di Boskov. Spero che resti in blucerchiato"
Immagine news Serie B n.6 Cittadella, Falcinelli: "Gara della svolta, voglio conquistare la Serie B con questa maglia"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i marcatori: Pattarello (Arezzo) raggiunge la doppia cifra. Avanza Di Carmine (Livorno)
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, tanti tifosi disertano per protesta: Pagano e Faggiano criticati sul web
Immagine news Serie C n.3 Serie C, conto alla rovescia per l'infrasettimanale: ieri chiusa la 25ª giornata. Il punto
Immagine news Serie C n.4 Giugliano, Di Napoli: "Non ho la bacchetta magica, mi sono messo a disposizione dei ragazzi"
Immagine news Serie C n.5 Trento e Foggia, duello di mercato per l'esperto Michele Rigione
Immagine news Serie C n.6 Pianese, Birindelli: "Prestazione importante contro una squadra forte, dobbiamo migliorare"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Cagliari, confronto numero 101. Da 13 anni non c'è storia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Cremonese, la Dea non vince lo scontro diretto in A dal 1989
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: vincono le cinque regine. Sassuolo unica eccezione
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: l'Inter strapazza la Fiorentina: finisce 3-0
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 13ª giornata: Napoli Women-Ternana Women 3-1. Fere autolesioniste
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Woman, 13ª giornata: Napoli avanti sulla Ternana con l'autorete di Quazzico
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 13ª giornata: Bergamaschi decide Roma-Milan 1-0
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan al 45' è ancora sullo 0-0
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano