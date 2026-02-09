Il Milan pensa già al centravanti del futuro: sono 3 i profili valutati per l'estate

Il Milan nell'ultima sessione invernale ha dapprima chiuso per Fullkrug in tempi non sospetti, facendo arrivare il centravanti tedesco in Italia ancora prima che il calciomercato aprisse i battenti. E poi, nelle ultime ore, ha cercato di chiudere un altro colpo come Mateta, centravanti del Crystal Palace poi saltato per questioni fisiche.

Quello che ha portato il Milan a seguire il francese è però un indizio forte e chiaro di quelle che saranno le intenzioni milaniste anche la prossima estate. Quando, secondo Tuttosport, Tare e Furlani andranno a caccia di un numero 9 che possa vestire senza sé e senza ma i panni del titolare. Ed in questo senso, si legge sul quotidiano, i nomi in cima alla lista delle preferenze sono sostanzialmente tre.

L'identikit è quello di un centravanti da 15-20 gol a stagione, col primo nome nella testa che è quello di Moise Kean, centravanti della Fiorentina che ha allegato al suo contratto una clausola rescissoria da 62 milioni di euro attivabile nei primi 15 giorni di luglio. C'è poi il solito Dusan Vlahovic con cui sono stati riagganciati i rapporti nelle ultime settimane. I 6 milioni netti a stagione di ingaggio paventati, però, non sembrano aver scaldato il cuore del centravanti serbo e dei suoi agenti. Guardando a un profilo più internazionale, ecco il nome di Gabriel Jesus, brasiliano dell'Arsenal con il contratto in scadenza nel 2027.