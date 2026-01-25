Arsenal-Manchester United, le formazioni ufficiali: Arteta sceglie Gabriel Jesus dal 1'
Sono state rese note le formazioni ufficiali della sfida tra Arsenal e Manchester United, big match della giornata di Premier League:
ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Ødegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Jesus, Trossard.
Allenatore: Arteta.
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martínez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Dorgu; Mbeumo.
Allenatore: Carrick.
