Gabriel Jesus sfiorò l'Inter: "Non so perché non si concretizzò. Avevano già preso Gabigol..."

Accanto a Mikel Arteta, in conferenza stampa, è intervenuto Gabriel Jesus, attaccante dell'Arsenal, che alla vigilia del match contro l'Inter ha parlato così: "Ogni calciatore crede che possa vincere la Champions League. Noi ci crediamo ala vittoria della Champions, ma manca ancora tanto. Ogni partita è una finale ed è quello che stiamo facendo".

L'Arsenal oggi è la più forte in Europa?

"Difficile dirlo, ci sono tante buone squadre. Abbiamo la fiducia di vincere le partite. Domani sarà difficile e sappiamo quanto sia dura contro l'Inter che ha grandi giocatori. Difficile dire chi sia la più forte non mi piace fare questo discorso".

Davvero potevi venire all'Inter?

"A quel tempo ci sono state delle chiacchiere, non so come mai non si sia concretizzata. Poi ho scelto Guardiola e credo che in quel momento sia stata la scelta migliore stare con lui da giovane. Poteva insegnarmi tante cose. L'Inter aveva già preso Gabigol".

