Galatasaray in Italia anche per un attaccante: piace Davis dell'Udinese
La presenza in Italia della dirigenza del Galatasaray apre le porte a diverse trattative. Come vi abbiamo raccontato, il principale obiettivo dei turchi nel nostro campionato è un centrocampista, con Fofana (Milan), Frattesi (Inter) e Koopmeiners (Juventus) come principali idee al momento. Ciò non esclude che il club di Istanbul, che ha anche l’obiettivo mediatico di rispondere al Fenerbahçe dopo il colpo Guendouzi, possa puntare anche un attaccante.
Nel mirino, secondo quanto riferito da Sky, vi sarebbe infatti Keinan Davis, centravanti inglese classe ’98 dell’Udinese, autore di 6 gol e 3 assist in questo campionato di Serie A con la maglia dei friulani.
Al Galatasaray, inoltre, piacerebbe anche un altro obiettivo di vecchia data, in questo caso sempre per il centrocampo, come Ederson dell’Atalanta. Da capire se la Dea, che per Ademola Lookman ha sostanzialmente già chiuso la porta, possa valutare offerte per il brasiliano.
