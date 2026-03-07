Atalanta-Udinese 2-2, le pagelle: Scamacca in versione Kane, che coppia Davis-Zaniolo

Risultato finale: Atalanta-Udinese 2-2

ATALANTA (a cura di Paolo Lora Lamia)

Carnesecchi 6 - Il portiere non ha grosso lavoro da sbrigare. Viene comunque trafitto due volte: a pochi minuti dall'intervallo, da Kristensen sugli sviluppi di un corner, e al 55' per mano di Davis.

Kossounou 4,5 - Con una dormita dopo la battuta di un angolo, rende la sia prova decisamente da dimenticare. Si perde completamente l'arrivo alle sue spalle di Kristensen, che realizza la rete che cambia il copione di un match fin lì equilibrato. Dal 57' Zalewski 7 - Ottimo impatto sulla sfida per l'ex Roma e Inter, che porta energie fresche ma soprattutto fornisce l'assist a Scamacca per il 2-2.

Hien 6 - Deve fronteggiare un centravanti insidiosissimo come Davis (per informazioni, chiedere a Rugani). Svolge questo compito al meglio, anche perché il suo avversario non viene innescato con grande continuità soprattutto nella prima parte di gara.

Kolasinac 6 - Tra i pochi che forniscono una prestazione continua nell'arco dei 90 minuti. In occasione dello 0-2, fa gli straordinari ma poi deve arrendersi alla stoccata vincente di Davis. Dall'87' Djimsiti sv.

Bellanova 5 - Non è ancora al top della condizione e si vede. Soffre la fisicità di Kamara, sia quando deve contenerlo che nel momento in cui prova a spingere a destra. Inoltre, l'azione del raddoppio friulano si sviluppa dalla sua parte. Dal 57' Zappacosta 6 - Decisamente meglio rispetto al compagno che rileva, per intraprendenza su quella corsia e anche efficacia nelle giocate proposte.

Musah 5,5 - Dopo il gol alla Lazio in Coppa Italia, Palladino gli concede di giocare dall'inizio. L'ex Milan però non dà le risposte sperate, visto che da parte sua i passaggi spagliati prevalgono sui palloni recuperati in mezzo al campo. Dal 46' De Roon 6 - Mette in campo foga, forse anche troppa rimediando subito un giallo. Episodio che non lo condiziona, dato che non si risparmia fino alla fine.

Pasalic 6 - Gara dai due volti per il croato, piuttosto anonimo nel primo tempo e nettamente migliorato nel secondo. Dai suoi piedi, infatti, parte la manovra che porta al pareggio atalantino.

Bernasconi 6 - Sulla sinistra è un discreto treno, figura bene anche in fase di contenimento. Tra i pochi che si salvano nel grigio primo tempo della Dea, si mantiene su buoni livelli anche dopo l'intervallo.

Samardzic 5,5 - Grande ex di giornata, non fornisce certo la prova migliore. Qualche giocata di qualità, ma anche tanta difficoltà contro la fisicità messa in campo dalla squadra di Runjaic. Dal 57' Krstovic 6,5 - Non si pesta i piedi con Scamacca, creando invece il panico nell'area ospite insieme al compagni di reparto. Pericoloso in più occasioni, lascia il centro della scena al numero 9.

Sulemana 5,5 - Chance dal 1' per il ghanese, che con i suoi movimenti in profondità crea un po' di apprensione negli ultimi metri. Non riesce però nella giocata decisiva, che sia un gol o un assist.

Scamacca 7,5 - Prestazione da grande centravanti, che regala vibes gustose in vista del playoff che attende l'Italia. Emerge di prepotenza con il passare dei minuti, siglando 2 gol nel giro di 4 minuti che regalano alla Dea un pareggio a un certo punto insperato.

Raffaele Palladino 6,5 - La sua Atalanta non muore mai. Inizialmente sbaglia partita, ma il mister ha il merito di correggere le scelte iniziali con un cambi. Pari ottenuto in rimonta nel finale, il Bayern Monaco è avvisato.

UDINESE (a cura di Giuseppe Lenoci)

Okoye 5,5 - Non soffre particolarmente i tentativi dell'Atalanta nel primo tempo ma, nella ripresa, compie un errore in palleggio che regala palla a Pasalic. Si riscatta parzialmente poco dopo su Krstovic.

Mlacic 5,5 - Il suo esordio da titolare non è dei più semplici, complice la presenza di Sulemana. Rimedia un giallo evitabile, ma non smette di lottare in campo. Runjaic lo sostituisce all'intervallo per evitare rischi. Dal 46' Zarraga 5,5 - Non lascia particolarmente il segno in campo nella ripresa, non trovando i giusti ritmi.

Kabasele 5,5 - Ingaggia un duello fisico importante con Scamacca: lo domina per un'ora intera, poi lo lascia libero di colpire in area di rigore e cede il passo.

Kristensen 6 - Sblocca il match con un'incornata dopo essersi liberato, con i tempi giusti, di Kossounou. Non perfetto in occasione del primo gol di Scamacca.

Kamara 5,5 - Tanta corsa per l'esterno, poco preciso però sulle soluzioni dai suoi piedi: i filtranti non sono precisi e i cross non particolarmente pericolosi. Dall'81' Arizala sv.

Ekkelenkamp 6 - Un'ora di gioco nel centrocampo a tre poi alza il suo baricentro facendo coppia prima con Davis, poi con Buksa. Nel finale spreca una potenziale azione da gol.

Karlstrom 6,5 - Il mediano detta i tempi di gioco e, soprattutto, rompe gli equilibri del centrocampo avversario. Nella ripresa cala come tutto il reparto.

Piotrowski 6,5 - Ottima la prova del centrocampista in mezzo alle maglie bergamasche: riesce a dare quantità e qualità con precisione e attenzione. Dal 62' Miller 6 - Una buona mezz'ora in campo per il centrocampista, bravo a far rifiatare i suoi nel momento più complicato.

Ehizibue 5,5 - Sulla fascia non riesce a dare la giusta spinta e nella ripresa, scalato nei tre dietro, non garantisce solidità, facendosi anticipare da Scamacca in occasione del gol del 2-2.

Zaniolo 7 - Firma l'assist per il gol nel primo tempo di Kristensen: il suo lavoro a tutto campo è un ottimo segnale in ottica Nazionale. Dal 62' Atta 6 - Sfiora il gol con una conclusione: la sensazione è che stia meglio e che potrà partire dal 1' nelle prossime gare.

Davis 7 - L'attaccante è tornato alla grande dopo l'infortunio: il gol del 2-0 è da vedere e rivedere per qualità ed efficacia. Dal 75' Buksa 6 - Entra bene in campo e fornisce una prestazione di livello nei venti minuti in campo.

Kosta Runjaic 6 - Legge bene la gara e cerca di chiedere ai suoi di ripartire. Dopo il doppio vantaggio, toglie forse precocemente dal campo Zaniolo, schiacciando i suoi nella sua metà campo. Conquista un buon punto su un campo molto complicato.