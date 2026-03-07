Live TMW Udinese, Davis: "Peccato per la rimonta. Contento per il goal"

19:55 – Keinan Davis, giocatore dell'Udinese, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore presso la New Balace Arena.

Come ha vissuto il match visto che c'è stato un bel duello con Hien?

"Giocavamo contro una squadra fortissima che ha battuto il Borussia Dortmund. Peccato non aver vinto, ma siamo contenti ovviamente della prestazione e dell'intensità messa in campo".

Rammarico per la vittoria?

"Certo, però abbiamo fatto bene sotto il profilo della prestazione. Siamo contenti".

Che soddisfazione raggiungere i 9 goal in campionato?

"Orgoglioso di questi numeri in termini di goal. Sto giocando molti minuti e sono contento della fiducia".

