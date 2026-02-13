Icardi 3 gol, Osimhen 2 assist prima della Juve, Okan: "Ma non erano incompatibili?"

"I 3 gol di Icardi, i 2 assist di Osimhen... Ci sono molte cose positive. Oggi abbiamo giocato con due attaccanti. L'avevamo fatto nella partita di Kocaelispor, ma si diceva dati che Osimhen e Icardi non potevano giocare insieme...": così il tecnico del Galatasaray, Buruk Okan, ha commentato la larga vittoria dei suoi contro l'Eyupspor, che ha visto protagonisti gli ex attaccanti di Inter e Napoli. "Poi Wilfried Singo ha giocato 45 minuti", ha aggiunto Okan fra le note liete.

In merito alla sfida che vale l'accesso agli ottavi di Champions League, contro la Juventus, Okan ha aggiunto: "Ora ci prepareremo per la Juventus. Ci aspetta una partita molto diversa e un avversario molto forte. Simile alla sfida con l'Atletico? La Juventus è diversa, anche se conosciamo il livello dell'Atletico. Ci sono ottime ali davanti, Kenan Yıldız è molto forte. Non danno punti di riferimento".

Analizzando le ultime sfide dei bianconeri, ha spiegato: "Hanno subito gol nelle ultime partite, tra Atalanta e Lazio, ma hanno anche subito gol sfortunati. La partita contro l'Inter non darà la misura della gara che affronteremo. Vedremo comunque chi giocherà o meno. Il nostro obiettivo sarà quello di superare la Juventus".