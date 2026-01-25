Galatasaray, Buruk rompe gli indugi: "Asprilla sarà il nostro nuovo numero 10"

Yáser Asprilla è ufficialmente pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Galatasaray. Sebbene manchi ancora l'annuncio formale da parte del Girona, il club turco ha già rotto gli indugi condividendo sui propri canali social un video del talento colombiano a bordo dell'aereo privato che lo ha condotto a Istanbul. Il trequartista ventiduenne sosterrà nelle prossime ore le visite mediche di rito prima di legarsi alla formazione giallorossa con la formula del prestito fino al termine della stagione.

La conferma definitiva dell'operazione è arrivata anche dal tecnico Okan Buruk, che subito dopo l'ultimo successo in campionato ha espresso grande soddisfazione per l'innesto dell'ex Watford. L'allenatore ha già delineato i piani tattici per il classe 2003, sottolineando la sua duttilità nel reparto avanzato: "La sua caratteristica più importante è la capacità di spaziare dietro la punta centrale; inizialmente lo testeremo proprio nel ruolo di numero dieci", ha spiegato Buruk, evidenziando come Asprilla rappresenti il profilo ideale per alzare il tasso tecnico della squadra.

Appena atterrato in Turchia, Asprilla ha rilasciato le sue prime dichiarazioni, mostrandosi entusiasta per la nuova sfida: "Sono felice di avere l'opportunità di vestire la maglia di un club così prestigioso. Non vedo l'ora di iniziare". Il calciatore ha poi rivelato il ruolo chiave giocato dal connazionale Davinson Sánchez nel convincerlo a scegliere Istanbul: "Davinson è un punto di riferimento per me, nutro un rispetto incredibile nei suoi confronti sia come uomo che come compagno di squadra. Il suo supporto è stato un fattore decisivo per il mio arrivo qui".