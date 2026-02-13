Milan, Allegri: "Modric è un giocatore straordinario, dobbiamo imparare tutti da lui"

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, analizza così ai microfoni di DAZN la gara vinta per 2-1 contro il Pisa: "Non era semplice stasera, il Pisa è una squadra scomoda: prendiamoci i tre punti, da questa partita dobbiamo migliorare ma abbiamo fatto solo due partite negli ultimi quindici giorni e quindi non era facile".

Ti aspettavi ti trasformare così questa squadra?

"Dell'anno scorso non posso dire niente, non è neanche giusto perché non ero qui, questa squadra ha valori tecnici importanti. Ogni tanto rallentiamo mentalmente, i ragazzi sanno di aver fatto tantissimo ma in una settimana può cambiare tutto. Ora nelle ultime 14 ne avremo 8 in casa e 6 fuori".

Che giocatore è Modric?

"Che c'è da dire, è un giocatore straordinario ma indipendentemente dalle sue qualità tecniche meravigliose è che si è andato a prendere questo pallone per regalarci la vittoria, dobbiamo imparare tutti da lui perché ha un'umiltà pazzesca".

Soddisfatto dei cambi?

"I rigori si sbagliano, Pulisic e Leao sono entrati molto bene ma devono migliorare la condizione".

Che risultato si aspetta da Inter-Juventus?

"L'importante era fare tre punti noi, è una vittoria in meno che ci separa dall'obiettivo".