Tramezzani alla prima nel femminile: "Al Como Women un bell'inizio. Spero di veder serenità"

Al via domani la 14ª giornata di Serie A Women, con il Como Women a far da apripista: alle ore 12:30, infatti, le lariane affronteranno il Sassuolo Femminile, con il match che si giocherà allo stadio 'Ferruccio' di Seregno.

Gara che segnerà anche l'esordio di Paolo Tramezzani sulla panchina bianconera, ma anche nel calcio femminile: "Qui mi sono trovato subito a mio agio, e più che segnali ho avuto conferme: la squadra è una buona squadra, si allena bene ed è molto seria durante il lavoro - riferiscono i canali ufficiali del club -. In questi primi cinque giorni è stato davvero piacevole lavorare dal punto di vista collettivo. Ho iniziato a conoscere le ragazze e loro hanno iniziato a conoscere me: è stato tutto molto naturale, un bell'inizio. E dal punto di vista fisico sta molto bene: voglio fare i complimenti allo staff e a Stefano Sottili per il lavoro svolto fino a oggi”.

Sull’impronta che potrà vedersi già dalla sfida contro il Sassuolo: “Mi auguro di vedere sia fiducia sia qualche tratto della mia idea di gioco, perché sono aspetti collegati: se una squadra gioca con serenità, riesce a esprimersi al meglio. Domani è l’esordio, può andare bene o no, ma non condizionerà il lavoro futuro. Certo, mi auguro comunque una buona prestazione: per come si sono allenate, meritano che resti qualcosa di positivo dopo la gara”.

Conclude quindi: "Nelle ultime uscite la squadra ha sempre avuto un ottimo approccio, e per 'ottimo' intendo essere in partita, gestire bene le situazioni, avere un impianto e un piano di gioco chiari. Guardando avanti, ci sono tanti aspetti da curare, allenare e preparare, ma mi sembra che questa squadra abbia nel proprio DNA, nel suo modo di stare in campo, la volontà di giocare con idee chiare".