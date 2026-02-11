Galatasaray, Buruk: "Aspettative alte dei tifosi in vista della Juventus. Saremo all'altezza"
Il tecnico del Galatasaray Okan Buruk ha risposto brevemente ad una domanda riguardante la prossima doppia sfida contro la Juventus, incrocio che deciderà quale delle due squadre accederà agli ottavi di finale di Champions League dopo il playoff:
"Prima dovremo concentrarci sulla sfida con l'Eyupspor, solo dopo inizieremo a pensare alla doppia sfida con la Juventus. I tifosi del Galatasaray ad ogni modo hanno aspettative molto alte e noi faremo di tutto per essere all'altezza", ha spiegato l'allenatore turco.
Il programma del playoff prevede la gara di andata in Turchia martedì 17 febbraio alle ore 18.45, mentre il ritorno si giocherà la settimana dopo, il 25 febbraio alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino.
