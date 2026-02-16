Galatasaray, Yilmaz su Yildiz: "Ci seguiamo, ottimo giocatore. Può anche giocare bene domani"

"Questa partita è molto importante, sia per il nostro Paese che per il nostro club. Vogliamo offrire ai nostri tifosi una grande partita da vedere. Speriamo di poter vincere contro la Juventus". Esordisce così Baris Alper Yilmaz, attaccante del Galatasaray, in conferenza stampa alla vigilia del match d'andata dei playoff di Champions League contro la Juventus. Sfida prevista domani nel teatro bollente del Cimbom, al Rams Park di Istanbul.

Connazionale del numero 10 bianconero, autentica star della rosa di Luciano Spalletti, tuttavia il bomber dei giallorossi turchi ha dichiarato di non essersi messo in contatto con lui: "Non ho parlato con Kenan Yildiz, ma ci seguiamo sui social", la spiegazione. "È una persona molto brava e un ottimo giocatore. Spero che ci qualificheremo per il Mondiale. Può anche giocare bene contro di noi, ma speriamo di vincere noi". Infine l'ala sinistra di 25 anni ha raccontato quali siano le sue ambizioni: "Ho degli obiettivi personali, ma prima di tutto dobbiamo concentrarci sugli obiettivi della squadra. Voglio contribuire al successo del team. Gli obiettivi individuali vengono dopo quelli collettivi".

Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ha invece presentato così la sfida contro la Juventus: "Conosciamo molto bene il campionato italiano e la Juventus. Ricordiamo le partite precedenti contro di loro, ma siamo concentrati sul presente. Da quando Luciano Spalletti ha preso in mano la squadra, sono migliorati e hanno iniziato a utilizzare moduli diversi. Sono una squadra difficile da prevedere, piena di sorprese. Sfruttano molto bene Kenan Yildiz e Francisco Conceiçao in attacco. Weston McKennie è stato in buona forma nelle ultime settimane. È una squadra che non si lascia dominare facilmente".