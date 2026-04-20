Champions, Mondiale, un'altra estate col suo nome al centro: Alvarez infiamma il mercato

Il dossier è di quelli che non si chiudono mai davvero, ma continuano a trasformarsi mese dopo mese, tra smentite, aperture e segnali indiretti. E al centro c’è ancora lui: Julian Alvarez. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona considera l’attaccante dell’Atletico Madrid come la pista prioritaria per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Un interesse concreto, costruito nel tempo e mai davvero abbandonato, un acquisto necessario visto l'addio certo di Robert Lewandowski a fine stagione.

Il giocatore argentino, legato all’Atletico fino al 2030, non avrebbe chiuso la porta a una partenza già la prossima estate. Anzi, sempre secondo le indiscrezioni, starebbe oggi dando una certa preferenza al progetto blaugrana rispetto ad alternative altrettanto importanti come Arsenal o Paris Saint-Germain. La situazione resta però fluida. l'ex River e City non ha mai forzato pubblicamente la mano, ma ha lasciato filtrare la possibilità di un addio, alimentando così un equilibrio delicato tra ambizione personale e stabilità contrattuale. Una stagione comunque significativa, fatta di momenti decisivi ma anche di una delusione pesante, come la sconfitta in finale di Copa del Rey contro la Real Sociedad.

Il Barça, dal canto suo, ha già impostato la strategia: investimento intorno ai 100 milioni di euro e idea chiara di costruire un nuovo riferimento offensivo. Tutto questo anche in funzione dell’eredità del centravanti polacco. Ora il nodo resta uno solo: la posizione dell’Atlético, perché in questo tipo di operazioni, la volontà del giocatore pesa, ma non basta. E come spesso accade nei grandi casi di mercato, la vera domanda non è se il trasferimento sia possibile ma quando qualcuno deciderà di trasformarlo da idea a realtà.