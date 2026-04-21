Julian Alvarez fa sognare l'Arsenal: dopo il "no" della scorsa estate, Arteta ci riproverà

Le grandi d'Europa hanno già iniziato a pianificare il prossimo mercato estivo e uno dei nomi più caldi è quello di Julian Alvarez. Il bomber dell'Atletico Madrid, infatti, è finito nel mirino di tre colossi del calcio. Nonostante la recente delusione nella finale di Copa del Re - persa ai rigori contro la Real Sociedad con errore dal dischetto dell'attaccante argentino - il futuro della Araña è al centro del dibattito in Spagna.

Secondo Mundo Deportivo, noto quotidiano catalano, in estate si faranno sotto tre club agguerriti per averlo. In primis il Barcellona, di cui si parla ormai da oltre un anno: il presidente Laporta avrebbe un debole per lui e in dirigenza verrebbe considerato l'erede perfetto di Robert Lewandowski. I blaugrana sarebbero disposti a spingersi fino a 100 milioni pur di ingaggiarlo.

Poi viene la Premier League. In questo caso è l'Arsenal a sognare Julián Álvarez, per il quale avevano già messo sul piatto oltre 100 milioni di euro nella scorsa sessione, ricevendo però un "no". L'Atletico Madrid infatti lo ritiene incedibile. Si aggiunge, infine, il Paris Saint-Germain dei campioni d'Europa in carica, che seguono con attenzione l'evoluzione del caso riguardante l'argentino 26enne. Dal canto suo, il presidente dei Colchoneros Enrique Cerezo ha chiuso la porta ad una partenza del giocatore: "Julian Alvarez resterà con noi a lungo. Pensate a me come a Dio: finché non deciderò io che deve andarsene, non si muoverà".