Verona, Bertolini: "Il cammino per la salvezza è lungo, ma siamo sulla buona strada"
Alberto Bertolini, vice-allnatore dell'Hellas Verona, è stato intervistato da DAZN prima della sfida col Milan: "Abbiamo lavorato molto duramente, rafforzando principi tattici e mantenendo la condizione perché veniamo da due ottime partite. C'è stata poca sosta e molto lavoro".
Rivede le stesse cose dell'anno scorso?
"Quando ti trovi in un momento delicato devi toccare le corde giuste, il mister è stato molto bravo in questo. L'anno scorso è arrivata la salvezza, quest'anno il cammino è ancora molto lungo ma siamo sulla strada giusta. Oggi affrontiamo una super squadra che lotta per lo scudetto ma ci siamo preparati al meglio".
