Milan, Pavlovic: "Verona molto pericoloso in contropiede, dobbiamo stare attenti"
Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, è stato intervistato da DAZN prima della sfida col Verona: "E' una partita molto importante per noi, è la prima dopo la sconfitta col Napoli in Supercoppa e vogliamo fare di tutto per vincere. Il Verona è un'ottima squadra che gioca molto in contropiede, bisogna stare attenti in difesa e vincere i duelli. Sappiamo che i loro attaccanti sono molto veloci, bisogna stare sempre tre contro due dietro".
Cosa cambia senza Gabbia?
"Matteo è un leader, ma oggi con De Winter dobbiamo fare bene insieme come sempre".
