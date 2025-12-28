Milan, Pavlovic: "Verona molto pericoloso in contropiede, dobbiamo stare attenti"

Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, è stato intervistato da DAZN prima della sfida col Verona: "E' una partita molto importante per noi, è la prima dopo la sconfitta col Napoli in Supercoppa e vogliamo fare di tutto per vincere. Il Verona è un'ottima squadra che gioca molto in contropiede, bisogna stare attenti in difesa e vincere i duelli. Sappiamo che i loro attaccanti sono molto veloci, bisogna stare sempre tre contro due dietro".

Cosa cambia senza Gabbia?

"Matteo è un leader, ma oggi con De Winter dobbiamo fare bene insieme come sempre".