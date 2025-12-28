TMW
Hellas Verona, Zanetti squalificato col Milan: seguirà il match contro il Milan dalla tribuna
Paolo Zanetti è comunque presente a San Siro. L'allenatore dell'Hellas Verona, espulso nella gara con la Fiorentina, è stato squalificato per un turno dal Giudice Sportivo e oggi contro il Milan non potrà accomodarsi in panchina per gestire la squadra gialloblù dalla panchina. Al suo posto infatti ci sarà, come già accaduto in altre occasioni, il suo vice Alberto Bertolini.
Ad ogni modo il tecnico 43enne originario di Valdagno è stato intravisto chiaramente in un posto dedicato in tribuna stampa allo stadio Meazza: Zanetti infatti seguirà la partita al fianco dei match analyst, secondo le informazioni riportate dalla redazione di TuttoMercatoWeb.
