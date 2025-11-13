Gasperini a caccia di gol. Zirkzee o chi per lui: -50 al mercato, cosa serve alla Roma

Prima sì, ma di corto muso. La Roma di Gian Piero Gasperini guarda tutti dall’alto in basso, anche se non è esattamente quella che ci si sarebbe aspettata nel momento in cui i Friedkin hanno puntato sull’ex tecnico dell’Atalanta. Tempo al tempo: è troppo presto perché la squadra giallorossa sia davvero una “creatura” di Gasp, che ha sempre fatto giocare in maniera molto offensiva le proprie squadre. Però il mercato - quello invernale aprirà i battenti tra 50 giorni, dal 2 gennaio 2026 - potrebbe venire in soccorso del tecnico di Grugliasco.

I fari sono puntati su un centravanti, le difficoltà arrivano dal settlement agreement sottoscritto con la UEFA, che la Roma deve rispettare. Il nome più sussurrato è quello di Joshua Zirkzee: non proprio un goleador, ma la tecnica c’è. A Gasperini, secondo altre fonti, non dispiacerebbe lavorare con un suo ex giocatore: quel Gianluca Scamacca per il quale la Roma significherebbe tornare a casa.

A fare spazio al nuovo arrivo dovrebbe essere uno dei due centravanti oggi in rosa. Dovbyk e Ferguson non hanno convinto, al momento sono entrambi infortunati: più facile parta l’ucraino, servono però offerte. A quel punto, via libera agli innesti: oltre a Zirkzee e Scamacca, sul taccuino di Massara ci sono anche Kalimuendo e Arevalo.