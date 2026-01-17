Gasperini alza il muro sul mercato: "Ne parlo solo ed esclusivamente con la proprietà"

Mister Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Torino, ha commentato anche le prossime possibili manovre della Roma sul mercato. Queste le sue dichiarazioni in merito:

Si aspetta altro dal mercato in attacco?

"No, questa è una cosa che continuo a ripetere: ne parlo solo ed esclusivamente con la proprietà. Non si tratta di dipendere dalle opportunità, ma questa era un’opportunità importante. Il ragazzo (Malen, ndr) è stato contattato subito, ha dato immediatamente la disponibilità e la cosa si è risolta in poco tempo. Quando invece le pratiche cominciano a diventare lunghe, molto spesso diventano anche difficili da realizzare".

Ci sono opportunità per arricchire il pacchetto difensivo?

"Dovete parlare con un operatore di mercato, questo non è il mio settore, per fortuna. Il mercato è sempre qualcosa di molto chiacchierato: nascono e finiscono opportunità nel giro di un’ora, oppure vanno avanti per mesi. Io sono un uomo di campo e le cose devono essere sempre molto veloci. Quando c’è la possibilità di intervenire su operazioni rapide, va bene"

