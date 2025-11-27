Nizza flop, unica a zero punti in Europa League. Haise: "Non mi dimetto"

Buio pesto per il Nizza, travolto dal Porto di Francesco Farioli per 3-0 nella quinta giornata della League Phase di Europa League. I francesi sono l'unica squadra tra le 36 partecipanti a non aver ancora totalizzato un punto e una sua qualificazione, anche solo ai playoff, è ormai da escludersi.

Europa ancora una volta fallimentare per i rossoneri, che nella passata edizione avevano chiuso sempre in Europa League senza vittorie, con tre pareggi e cinque sconfitte. E l'inevitabile uscita nella fase campionato.

Un ko che arriva dopo l'umiliazione subita pochi giorni fa in campionato contro il Marsiglia (1-5) e che avevano portato il tecnico Frank Haise a fare delle riflessioni. Al termine della sfida di questa sera in Portogallo, lo stesso allenatore ha dichiarato: "È un lavoro affascinante, e sì, mi sto interrogando. Mi sono offerto di dare una scossa dopo la partita contro il Marsiglia, ma non era il momento giusto, altrimenti non sarei qui con voi. Nessuna dimissione, no, ma mi assumo la responsabilità. Subire un gol del genere, soprattutto in questo periodo dell'anno, non è il modo migliore per iniziare. È come darci la zappa sui piedi. Ma non mi scoraggio. La competizione europea è finita, ma non mi dimetto".