Gasperini e l'ultimo acquisto di gennaio della Roma: "Zaragoza ha una discreta condizione"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, nel corso della conferenza stampa introduttiva rispetto alla sfida di domani contro il Cagliari, ultimo match in programma per la 24^ giornata di Serie A, almeno per questo fine settimana, considerando che rimarrà da disputarsi Milan-Como.

Tra le altre cose che sono state chieste a Gasperini, anche un commento su Bryan Zaragoza, guizzante centrocampista offensivo che è stato l'ultimo acquisto nella finestra di calciomercato di gennaio della Roma, almeno temporalmente. Un acquisto in prestito, con il diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro.

Ha detto Gasperini su Zaragoza e sul possibile innesto dell'ex Bayern Monaco nella sua Roma: "Qualche allenamento con noi lo ha già fatto, ha giocato e lo ha fatto con buona frequenza nel Celta, ha una discreta condizione. È chiaro che quando si arriva in una società nuova bisogna comunque inserirsi, conoscere i compagni, conoscere la squadra. Comunque domani è disponibile: non ho ancora deciso se farlo giocare dal primo minuto oppure a partita in corso. L’intenzione è sempre quella di inserire velocemente i giocatori, anche per dargli più possibilità e aumentare la velocità di inserimento nella squadra".

Clicca qui per rileggere le parole di Gasperini nella conferenza stampa di introduzione di Roma-Cagliari