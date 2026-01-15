Gasperini ha fretta di riportare Wesley a destra: ora la Roma cerca un terzino, spunta Seys

In casa Roma oltre all'attacco spunta un'altra priorità, quella di prendere un esterno basso a sinistra che possa permettere a Wesley di tornare sulla sua fascia preferita, la destra. Le condizioni di Angelino, infatti, continuano a essere poco chiare e l’esperimento Rensch finora è andato male. A fare spazio all’eventuale nuovo acquisto sarà il greco Tsimikas: il Liverpool ha ricevuto diverse manifestazioni d’interesse (una direttamente dall’Olympiacos) ed è aperto all’interruzione del prestito con sei mesi di anticipo.

Per questo motivo a Trigoria è stato intensificato il pressing su Niccolò Fortini, il quale non ritiene soddisfacente la proposta di rinnovo fatta dalla Fiorentina. Il contratto del diciannovenne scade nel 2027 e i rapporti tra la sua agenzia e il club viola al momento non è ottimale, ma i toscani chiedono poco meno di 20 milioni di euro, una cifra considerata eccessiva dalla Roma.

Secondo la Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore è così spuntata la candidatura di Joaquin Seys del Bruges: anche lui è valutato 20 milioni, ma vanta un’esperienza internazionale già consistente nonostante la giovane età (20 anni). Un tentativo era stato fatto anche per Jaouen Hadjam dello Young Boys, ma il recente infortunio del franco-algerino ha bloccato sul nascere la trattativa.