Gasperini mette un freno alle voci. Finalmente Ghilardi: ecco la prima da titolare della Roma

C'è una novità evidente nelle scelte di formazione di Gian Piero Gasperini per la Roma che affronterà alle ore 18:45 i danesi del Midtjylland. E non riguarda il ritorno in campo di Paulo Dybala, subito schierato dal 1' dopo l'infortunio e al centro dell'attacco dei capitolini, ma un uomo della difesa.

Il riferimento è a Daniele Ghilardi, difensore acquistato in estate dall'Hellas Verona e fin qui visto per appena 6 minuti, diluiti in due subentri, nella sua avventura con la Roma. Stavolta toccherà al centrale classe 2003, che riceve finalmente l'incondizionata fiducia di Gasperini, il quale aveva già peraltro anticipato nei giorni scorsi che il suo momento sarebbe arrivato. Eccolo, dunque: Ghilardi si prepara al debutto dal 1' in giallorosso, allo stadio Olimpico. Parlando di Ghilardi (e anche di Ziolkowski, che però parte dalla panchina) aveva detto Gasperini: "Sono a disposizione. Sono stati scelti e selezionati nella rosa, quindi sono sicuramente pronti".

Di seguito le formazioni di Roma-Midtyjlland.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Kone, Wesley; Soule, Pellegrini; Dybala.

A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Cristante, Ferguson, Tsimikas, Hermoso, Ziolkowski, Bailey, Pisilli, El Shaarawy.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

MIDTJYLLAND (5-3-2): Olafsson; Mbabu, Diao, Erlic, Bech, Jensen; Castillo, Bravo, Billing; Franculino, Gogorza.

A disposizione: Lossl, Ugboh, Lee, Guesung Cho, Osorio, Andreasen, Paulinho, Djabi, Simsir, Brumado, Daniel Silva, Etim.

Allenatore: Mike Tullberg.