Roma, solo 6 minuti in campo per Ghilardi finora: sondaggi del Torino, c'è pure l'Atalanta
Daniele Ghilardi, difensore centrale arrivato alla Roma dal Verona in estate, sta vivendo una stagione difficile, con soli 6 minuti giocati tra Serie A ed Europa League. Nonostante le aspettative elevate, l’ex Sampdoria è stato relegato in panchina da Gian Piero Gasperini, senza trovare spazio nelle ultime partite. Questa situazione - scrive oggi il quotidiano Tuttosport - ha spinto Ghilardi a cercare un prestito semestrale per ritrovare minutaggio e fiducia, con il Torino che potrebbe rappresentare la soluzione ideale, grazie al modulo simile a quello che lo ha reso protagonista lo scorso anno.
C'è pure la Dea di Palladino
Anche l’Atalanta è interessata al difensore, ma la concorrenza nel reparto arretrato potrebbe limitare le sue opportunità di gioco. Al contrario, al Torino Ghilardi potrebbe giocare come perno centrale o braccetto di destra nella difesa a tre, un ruolo che risponderebbe alle necessità della squadra di Baroni, che ha la peggior difesa del campionato con 21 gol subiti in 12 partite.
Granata in pole position
Il Torino - ribadisce la medesima fonte - ha già sondato il terreno con l’entourage di Ghilardi, e il trasferimento potrebbe concretizzarsi durante la pausa natalizia, con vantaggi anche in termini di compatibilità con la lista Under della Serie A.
