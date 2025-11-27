TMW Ghilardi, in estate la Fiorentina ha preferito 'lasciarlo' alla Roma. Adesso può partire

Che fine ha fatto Daniele Ghilardi? Acquistato in estate dalla Roma in prestito oneroso con obbligo condizionato, il difensore classe 2003 che nella scorsa stagione ha disputato il suo primo campionato di Serie A vestendo la maglia dell'Hellas Verona fino a questo momento non ha praticamente mai visto il campo. Oltre tre mesi dopo l'inizio della stagione solo un paio di rapidissime apparizioni: cinque minuti più recupero contro il Parma, ancora meno contro l'Udinese. Domenica contro la Cremonese nonostante l'emergenza in difesa Gian Piero Gasperini l'ha lasciato in panchina per tutti i novanta minuti, l'ha di nuovo relegato in panchina a conferma del fatto che non lo ritiene pronto. E stasera? Magari entrerà a gara in corso, ma non dovrebbe partire titolare nemmeno in Europa League contro il Midtjylland.

Ghilardi insomma è oggi completamente fuori dal progetto tecnico della Roma, anche se in estate l'investimento messo in ponte non è stato di quelli banali: due milioni e mezzo per il prestito, otto per il riscatto e poi un altro milione di bonus. Un acquisto importante considerando i vincoli di Financial Fair Play a cui la Roma doveva e deve ancora sottostare, considerando che Ghilardi prima di questa estate aveva disputato un solo campionato di Serie A.

La Roma però la scorsa estate decise di puntarci forte, a differenza di quella Fiorentina a cui andrà il 50% dell'incasso. Già, perché il calciatore classe 2003 cresciuto nel settore giovanile del club gigliato fu ceduto agli scaligeri per 500mila euro nell'estate 2024, ma il club del presidente Commisso in quella occasione trattenne il 50% sulla futura rivendita. Proprio per questo motivo la scorsa estate, prima ancora di trattare con la Roma, l'Hellas ha proposto il calciatore alla stessa società viola che però ha preferito lasciarlo andare altrove.

Pochi mesi dopo Ghilardi è di nuovo sul mercato. Oggi s'è parlato di Torino ed effettivamente la società granata che cerca un difensore può essere un'opportunità per gennaio. Non l'unica, considerando che l'ex pilastro dell'Under 21 fino a pochi mesi fa era sul taccuino di tantissime società.