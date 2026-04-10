Gasperini resterà alla Roma? Ferretti: "Dà l'impressione di parlare da tecnico del prossimo anno"

Il giornalista del Corriere dello Sport, Mimmo Ferretti, ha dedicato il suo editoriale odierno alle ultime dichiarazioni di mister Gasperini e alla sua richiesta di acquisti più in target per la Roma in vista del prossimo mercato. Questo un estratto della sua analisi: "Gian Piero Gasperini non molla. Anzi, rilancia a voce alta le ambizioni immediate sue e del suo gruppo (non della società, ha tenuto a precisare: senza polemica, però). E parla anche di futuro, certificando quale dovrà essere la strada da seguire per allestire una Roma migliore. E, per dirla con i Friedkin, competitiva".

Ferretti ha poi proseguito così: "GPG ha dato l’impressione di parlare da allenatore della Roma anche del prossimo anno. E, se non sarà così, è riuscito a bluffare molto bene. Già, la Roma del futuro. Che secondo il tecnico non dovrà necessariamente partire da una rivoluzione ma semplicemente (sembra facile…) da una ristrutturazione mirata, soprattutto di grande qualità".

Gasperini resterà dunque ancora nella capitale? "Le sue parole sono complessivamente sembrate un nuovo inizio e/o una mano tesa verso la proprietà che, a modo suo, ha fatto sapere di voler rendere la prossima Roma (molto) più competitiva di quella attuale. E con i soldi della Champions potrebbe essere tutto più facile", conclude Ferretti.