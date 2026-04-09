McKennie dichiara amore a Spalletti. Gasp svia dalla corsa Champions: le top news delle 18

Lunga intervista di Weston McKennie, in esclusiva a DAZN all'interno del format "Remember the Name". Queste le sue parole su Luciano Spalletti: "Vado molto d’accordo con lui. Penso che ogni calciatore abbia bisogni diversi, ci sono aspettative diverse su ognuno di noi. Ogni volta che vedo il mister mi dà un senso di sicurezza. Quando ti rimprovera non ti rimprovera mai in maniera cattiva, lo fa sempre per farti migliorare. Ho avuto tante esperienze diverse, alcuni allenatori ti mortificano, mentre Spalletti grazie alla sua personalità ti fa pensare che devi migliorare, attira la tua attenzione ogni volta che ti parla, ha esperienza, è saggio. Si concentra molto sul successo di squadra, dice sempre che si può dribblare quattro avversari, far goal ed essere felici, ma se fai un bell’assist le persone felici sono due. Per questo dico che è il miglior allenatore che ho avuto in carriera, lo dicono i numeri e il modo in cui gestisce la squadra lo rende un ottimo allenatore".

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Pisa, mister Gian Piero Gasperini è tornato anche sull'obiettivo Champions League della sua Roma. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso, oggi sesto in classifica con 54 punti e quindi a -4 dal Como quarto:"Io via senza obiettivo? questo ragionamento lo fa la dirigenza è un conto, se lo fanno altri va bene ma non è un problema. Io sono per il libero pensiero, i tifosi sono liberi di fare ogni tipo di pensiero. Non tutti la pensano come lei o come i tifosi, ma è una forma di pensiero e può valere anche quella. Se raggiungi l'obiettivo bene, altrimenti sei fuori. Quello che posso dire è che la proprietà non mi ha mai detto di andare in Champions quest'anno, sono io che ho fissato quell'obiettivo".

L’Inter può guardare con maggiore fiducia al prossimo impegno di campionato. In vista della sfida contro il Como, in programma domenica sera, arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria nerazzurra dopo le apprensioni emerse nell’ultima gara contro la Roma. Nella seduta odierna, infatti, Alessandro Bastoni, Marcus Thuram e Lautaro Martinez hanno lavorato regolarmente con il resto del gruppo. I tre erano usciti dal match precedente con qualche acciacco, tanto da essere visti con il ghiaccio a fine partita, ma le loro condizioni non destano più preoccupazione. Tutti e tre si candidano quindi per una maglia dal primo minuto nella gara contro la squadra allenata da Cesc Fàbregas, un appuntamento importante per la corsa nerazzurra in campionato. Non arrivano invece novità positive per Yann Bisseck. Il difensore prosegue nel suo percorso di recupero dopo il risentimento ai flessori della coscia destra, lo stesso problema che lo aveva già costretto a saltare l’ultima uscita.