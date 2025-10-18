Sesko sarà l'ennesimo capro espiatorio del Manchester United? È molto probabile

Benjamin Sesko è finito nel mirino di un po' tutti, in Premier League. Perché il centravanti sloveno, arrivato dal Lipsia quest'estate, è stato votato dagli agenti come il peggiore acquisto dell'estate. Poi Peter Schmeichel ci ha messo il carico: "Lo dico da due anni e mezzo: Rasmus Hojlund sarebbe un attaccante da 25 gol all'anno per il Manchester United, ma ha bisogno di essere servito. Lo abbiamo lasciato andare per prendere Sesko, quando con l'acquisto di Matheus Cunha e Bryan Mbeumo che avrebbero potuto fornire a Højlund un servizio di prima classe. Perché hanno fatto ciò? Perché prendere Sesko? Perché il responsabile del recruitement arriva dal Lipsia (club dal quale arriva Sesko) e voleva lasciare il segno".

Ammesso e non concesso che chiunque nel mondo del calcio - e non solo - sceglie i propri guerrieri con cui andare in guerra, dall'altro lato Hojlund non ne ha mai fatti venticinque, nemmeno quando era allo Sturm Graz (ci è stato troppo poco) ed è stato acquisto dai Red Devils dopo nove reti all'Atalanta, per via di una crescita incredibile. Hojlund era stato preso per quello che poteva diventare, non per quello che era.

Benjamin Sesko invece no. È stato preso perché era un grande attaccante, in grado di cambiare le partite. Per ora non lo ha fatto perché il Manchester United ha diversi problemi che esulano dalla composizione della rosa. Ed è per questo che rischia di essere un capro espiatorio, come lo è stato Casemiro, ma anche Hojlund, oppure Zirkzee, Amorim e forse anche Ten Hag.