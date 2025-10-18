Ventura sul Napoli: "Con De Bruyne si va sulla luna. E con Hojlund al fianco si arriva prima"

Il doppio ex della sfida di oggi fra Napoli e Torino, oltre che ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Giampiero Ventura ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport del match che che si giocherà al "Maradona". L'allenatore genovese parte da un'analisi "sulla carta" della gara del "Maradona":

"Sulla carta conviene scrivere con le matite - ha esordito - perché le realtà cambiano e dentro una partita a volte entrano dettagli che modificano il pensiero corrente. Certo che il Napoli è più forte ma per me è anche vero che il Torino ha una buona squadra, destinata a concorrere per l’Europa se riuscisse a mettere assieme e subito una serie di risultati":

Su chi potrà rubare la scena Ventura non ha dubbi: "Ho visto De Bruyne da ragazzo ed era già com’è adesso: lui è il calcio, un visionario, e l’ha dimostrato - per dirne una - contro lo Sporting Lisbona, con quell’assist per Hojlund che a un altro non sarebbe passato neanche per l’anticamera del cervello e che per De Bruyne è stato naturale e fantastico. Con lui si va sulla luna. E con Hojlund al fianco si arriva prima. Sono curioso di capire cosa sia cambiato in Mc Tominay".