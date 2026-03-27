TMW Palestra: "Dedico l'esordio alla mia famiglia. Bene stasera, ma siamo a metà percorso"

Marco Palestra ha parlato dalla zona mista dello Stadio di Bergamo dopo il successo dell'Italia contro l'Irlanda del Nord. Grazie alle reti di Tonali e Kean, gli azzurri hanno staccato il pass per la finale play-off che si giocherà martedì sera a Zenica contro la Bosnia ed Erzegovina. "Abbiamo fatto metà del nostro percorso, abbiamo interpretato la gara nella maniera giusta. Io sono contentissimo innanzitutto per la vittoria, ma poi anche per il debutto. E' un'emozione unica che mi rimarrà per tutta la vita, ringrazio lo staff e i miei compagni che mi hanno messo a mio agio fin dal primo giorno in cui sono arrivato qui".

Nel secondo tempo è proprio cambiato l'atteggiamento della squadra

"Abbiamo cercato di fare la nostra gara dal primo minuto. Loro erano chiusi, sicuramente l'Irlanda del Nord è una squadra molto attrezzata e non era facile. Siamo andati avanti col nostro gioco e nel secondo tempo, soprattutto dopo il primo gol, ci sono stati più spazi. Il mister ci ha chiesto di continuare a spingere con l'atteggiamento giusto e noi l'abbiamo fatto".

Bergamo di nuovo nel tuo destino

"Qui ho vissuto tantissimi anni, ho fatto tante belle esperienze. Ringrazio il pubblico che ci ha spinto dall'inizio alla fine, noi siamo contenti così e dobbiamo proseguire così".

Cosa ti ha detto il mister prima di entrare e cosa vi ha detto nel post-gara nello spogliatoio?

"Mi ha detto di entrare concentrato, sereno. Di entrare con l'atteggiamento giusto. Ho provato a fare ciò che potevo, lui mi ha messo a mio agio e lo ringrazio. A fine partita ci ha fatto i complimenti, ma noi siamo solo a metà del percorso".

A chi dedichi l'esordio?

"Alla mia famiglia che era qui a vedermi, sono stati una parte fondamentale del mio percorso. Se sono qui e quello che farò in futuro lo dovrò sicuramente a loro".