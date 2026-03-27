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Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 marzo

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 marzo
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 01:00Serie A
Giacomo Iacobellis
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

SIRENE DEL BARCELLONA PER BASTONI, INTER SU DIABY, CON DARMIAN VERSO L'ADDIO. IL CHELSEA OSSERVA LA CRESCITA NEL MILAN DI PAVLOVIC. DA PELLEGRINI A RUDIGER: SPALLETTI CHIAMA I SUOI FEDELISSIMI ALLA JUVE (CHE SI PREPARA A RIVOLUZIONARE LA ROSA IN ENTRATA E IN USCITA). FREULER È UN'IDEA DELLA ROMA. IL BOLOGNA PENSA DI RISCATTARE JOAO MARIO

Alessandro Bastoni stasera è tornato in campo e adesso pensa solo a Nazionale-Inter, ma intanto il mercato si muove già. Il Barcellona ha messo infatti gli occhi sul talentoso difensore, il cui agente è stato avvistato in sede. I nerazzurri valutano il giocatore circa 80 milioni, con eventuali sviluppi rimandati all’estate. Mohamed Salah ha annunciato l’addio al Liverpool a fine stagione e per lui l'Al Ittihad è pronto a presentare un’offerta da 100 milioni in due anni: possibile effetto domino con Moussa Diaby, pallino della Beneamata, che può a sua volta lasciare l’Arabia. Infine, Matteo Darmian è destinato a salutare l’Inter a parametro zero tra qualche mese. Questo, perché Oaktree punta a ringiovanire la rosa e non sembra intenzionata al rinnovo del suo contratto. Cremonese, Sassuolo e Monza, in tal senso, hanno già manifestato interesse per il laterale.

Strahinja Pavlovic è diventato centrale nel Milan di Allegri e il suo valore di mercato è raddoppiato. Il Chelsea segue con attenzione il difensore serbo, anche se i rossoneri lo considerano un pilastro per il futuro. La Lazio lavora sui rinnovi: Hysaj e Pedro sono in uscita, mentre Basic può restare. Il centrocampista è tornato centrale con mister Sarri e il club di Lotito vuole ripartire proprio dalle sue geometrie nella prossima stagione.

La Juventus prepara una maxi rivoluzione estiva: possibili partenze in tutti i reparti, da Perin e Di Gregorio fino a Kostic e Openda. In bilico anche Koopmeiners e Miretti, mentre David resta un profilo da rilanciare. In entrata, mister Spalletti è pronto a chiamare i suoi fedelissimi: nel mirino Alisson, Rudiger e Pellegrini. Le loro situazioni? Il portiere brasiliano può lasciare il Liverpool, il difensore tedesco è in scadenza col Real, mentre il centrocampista romanista può liberarsi a zero. Tre nomi per rifondare la Vecchia Signora.

Remo Freuler, a sua volta, è in scadenza con il Bologna e può diventare un’opportunità per la Roma: mister Gasperini valuta di portarlo nella capitale. Oggi non c’è ancora una vera trattativa, ma il legame tra tecnico e giocatore può favorire l’operazione. Lorenzo Pellegrini, come dicevamo, è vicino invece alla separazione dalla Roma. Il suo contratto in scadenza e l’assenza di contatti per il rinnovo spingono verso l’addio, con Napoli e, appunto, Juventus che restano alla finestra.

Il Bologna tratta il rinnovo di Riccardo Orsolini, ma l’accordo tra le parti non è ancora vicino. Il club rossoblù offre fino a 2 milioni, mentre il giocatore valuta anche opzioni estere. Possibile una cessione in estate per evitare il rischio parametro zero. Arrivato in prestito dalla Juventus durante il mercato di gennaio, il laterale Joao Mario sta convincendo il Bologna: Sartori e i suoi valutano quindi di acquistarlo a titolo definitivo.

IL BARCELLONA SOGNA IL COLPO BERNARDO SILVA, CHELSEA SU UN TALENTO 16ENNE DEL MARSIGLIA. RASHFORD VERSO IL RITORNO AL MANCHESTER UNITED (PER POI RIPARTIRE SUBITO)

Possibile ritorno alla base per Marcus Rashford. Se il Barcellona volesse confermarlo, dovrebbe versare nelle casse degli inglesi 26 milioni di euro, cifra che sarebbe difficile da raccogliere visto il momento di difficoltà che il club di Laporta sta attraversando. Fronte Manchester United, filtrerebbe comunque ottimismo nel ritrovare un’altra collocazione al giocatore già in estate, visto che Rashford non rientra più nei piani della società.

Intanto, in casa Barça il nome di Bernardo Silva continua a circolare con insistenza. Il centrocampista portoghese, 31 anni, si avvicina alla scadenza del contratto con il Manchester City e sembra pronto a chiudere il capitolo inglese dopo anni sotto la guida di Pep Guardiola. Il suo obiettivo è proprio quello di vestirsi di rosso e di blu.

Il suo nome non dirà molto al grande pubblico, ma i club europei lo osservano già da tempo. Said Remadnia, 16enne esterno offensivo dell’Olympique Marsiglia, sta colpendo gli addetti ai lavori grazie alle sue qualità tecniche e alla velocità palla al piede. Il talentino avrebbe attirato l’attenzione del Chelsea, pronto a muoversi con decisione nei prossimi mesi. I Blues avrebbero già proposto un contratto quinquennale che scatterebbe a partire dal marzo 2027, quando Remadnia compirà 18 anni, l’età minima per un trasferimento internazionale. Nonostante le avance inglesi, il Marsiglia però non vuole perdere il suo giovane prodigio: il direttore sportivo Medhi Benatia sta lavorando di conseguenza per garantirne il proseguimento del percorso in Francia.

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