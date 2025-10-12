Gattuso vuole spirito di sacrificio: "Solo così possiamo permetterci un modulo così offensivo"

Ai canali ufficiali della nazionale, al termine della partita vinta dall’Italia sul campo dell’Estonia per 3-1, ha analizzato così la prestazione il ct Gennaro Gattuso: “Sono contento della prova messa in campo dai ragazzi. La squadra è stata sul pezzo ed è stata brava a fare quello che doveva, perché di partite scontate nel calcio moderno non ne esistono più. Mi è piaciuta l’interpretazione, l’approccio e la mentalità. Penso che dovremmo essere tutti soddisfatti: io lo sono. Ringrazio i ragazzi che stanno procedendo nel percorso di crescita che dobbiamo fare”.

L’atteggiamento offensivo ha premiato.

“Noi sappiamo che giocando con Orsolini da una parte e Raspadori dall’altra qualcosa dobbiamo concedere. Poi però quando si ha questo spirito possiamo comunque far bene e concedere poco. Oggi per esempio abbiamo concesso pochissimo. Parte sempre dalla mentalità e dalla voglia di sacrificarsi e di rincorrere l’avversario. Io mi soffermerei sulla prestazione di Pio, sulla quantità di pressing e di rincorse che ha fatto. Questo per noi dev’essere un valore aggiunto”.

Tutti tasselli per procedere verso l’obiettivo.

“Sono fondamentali e non vanno sottovalutati. Questa squadra ha dei valori e margini di miglioramento. La maglia pesa, le partite pesano, ma il fatto di venire qua e giocarcela senza avere stress per me è tanta roba”.