L'Italia batte Estonia ed è ad un passo dai playoff. La Gazzetta dello Sport: “Vediamo Azzurro”
“Vediamo Azzurro” è il titolo scelto questa mattina da La Gazzetta dello Sport per commentare la vittoria ottenuta dall’Italia sul campo dell’Estonia, nella gara di qualificazione ai prossimi Mondiali.
Ad aprire il match è la rete di Moise Kean, uscito poco dopo a causa di un problema alla caviglia. Alla mezz’ora Retegui avrebbe il rigore per andare sullo 0-2 ma lo fallisce. Otto minuti dopo è lo stesso italoargentino, però, a trovare il bis.
Nella ripresa prima rete con la maglia azzurra per Pio Esposito e gol della bandiera estone su errore di Donnarumma.
