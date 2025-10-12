All’Italia non basta il 3-1 all’Estonia: playoff ormai certi. La Nazione titola: “Condannati a vincere”
L’Italia supera l’Estonia con un 3-1 convincente, ma la strada verso i Mondiali resta in salita. La Norvegia di Haaland, infatti, continua a vincere e a segnare a raffica, consolidando la propria posizione nel girone.
Nonostante il successo, la Nazionale azzurra sembra ormai destinata, per la terza volta consecutiva, a dover passare attraverso la difficile lotteria degli spareggi per cercare un posto alla prossima Coppa del Mondo.
Editoriale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
