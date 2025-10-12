L'Italia vince in Estonia ma il Corriere della Sera scrive: "Per i Mondiali ancora non basta"
“Non basta per il Mondiale” titola in prima pagina il Corriere della Sera, commentando la vittoria dell’Italia in trasferta contro l’Estonia, nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.
La partita si sblocca grazie al gol iniziale di Moise Kean, costretto però a lasciare il campo poco dopo per un problema alla caviglia. Alla mezz’ora Retegui ha l’occasione di raddoppiare su rigore, ma spreca l’opportunità. Poco dopo, però, lo stesso attaccante italoargentino si riscatta firmando il secondo gol. Nel secondo tempo arriva la prima marcatura in nazionale per Pio Esposito, mentre l’Estonia segna il gol della bandiera approfittando di un errore di Donnarumma.
Gattuso nel post partita: “Noi abbiamo una missione: dobbiamo crescere partita dopo partita, lavorare bene insieme e avere più convinzione. Quando vedo questo spirito va bene, anche se si sbaglia qualcosina. Sono molto contento, oliamo i meccanismi e miglioriamo".