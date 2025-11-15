Gautieri: "Napoli, tieniti stretto Conte! Senza di lui altro che Scudetto, Inter e Milan più forti"

Il Napoli vive un momento molto complicato, probabilmente il più difficile dall'arrivo di Antonio Conte in panchina. Dopo l'ultima pesante sconfitta contro il Bologna l'allenatore salentino si è lasciato andare a uno sfogo contro la squadra, spendendo parole forti ("Io non accompagno un morto") e mettendo in discussione l'atteggiamento dei calciatori.

Del momento della formazione azzurra ha parlato Carmine Gautieri, allenatore ed ex calciatore partenopeo, intervenuto a Radio Napoli Centrale: “Il problema del Napoli da risolvere è l’equilibrio. Gli infortuni sono tanti, e l’ambiente deve stare vicino all’allenatore. Conte è un allenatore vero. Ha vinto uno scudetto con una squadra non superiore all’Inter, e forse nemmeno al Milan. Non penso sarebbe arrivato lo scudetto senza Conte. Bisogna tenersi stretto un uomo vero e sincero che non prende in giro i tifosi. Conte prova a dare equilibrio a un ambiente che oggi è poco collegato con la squadra.

Le classifiche in campionato e in Champions dicono che il percorso sta andando verso gli obiettivi. Credo che la preparazione sia quella dell’anno scorso, e che quindi portò lo scudetto. È difficile capire il motivo di tanti infortuni. A volte ci sono delle annate che nascono in un certo modo. Anche da un punto di vista di allenatore faccio fatica a capire. Solo chi è dentro può far capire cosa sta funzionando”.