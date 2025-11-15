Cosenza, poco spazio per Dalle Mura: a gennaio può partire. C'è la Salernitana
Dopo le 23 presenze nella passata stagione in Serie B il difensore Christian Dalle Mura è scivolato indietro nelle scelte del Cosenza in questa prima parte dell’annata. Il tecnico Antonino Buscé infatti non sembra puntare sul classe 2002 che finora ha raccolto appena 187’ spalmati in quattro gare. Per questo a gennaio il giocatore potrebbe lasciare la piazza calabrese per andare alla caccia di maggiore spazio altrove .
Una delle possibili destinazioni potrebbe essere quella Salernitana a cui era stato accostato già in passato, sia a gennaio che in estate. Il nome di Dalle Mura infatti figurerebbe, come riferito da Tuttosalernitana.com, sul taccuino del direttore sportivo Daniele Faggiano anche se non si tratterebbe di una primissima scelta.
Gli altri nomi per rinforzare la retroguardia portano a un altro giocatore in forza al Cosenza come il classe ‘95 Alessandro Caporale, titolare inamovibile dei rossoblù, anche lui ciclicamente accostato ai campani che in estate non riuscirono a chiudere l’operazione. Difficile però che a gennaio il Cosenza possa privarsi di un giocatore fondamentale rinforzando una diretta concorrente. Un altro nome, anche in questo caso difficilmente raggiungibile, è infine quello di Marco Capuano, classe ‘91, blindatissimo dalla Ternana.