TMW Suzuki ko, il Parma corre ai ripari: oggi riunione operativa, possibile intervento sugli svincolati

L'infortunio di Zion Suzuki ed il relativo lungo stop, si parla di almeno 3-4 mesi lontano dai campi, sta creando non pochi problemi al Parma. E in questo senso, dalle ultime raccolte da TMW, non è assolutamente da escludere un intervento immediato sul mercato da parte della società ducale, con la lista degli svincolati che potrebbe regalare buone occasioni.

La sensazione è che il Parma possa muoversi specialmente per profili all'estero, con una decisione in questo senso che sarà verosimilmente presa nel pomeriggio. Per oggi è infatti prevista una riunione operativa fra il dg Federico Cherubini e il management ducale in cui sarà fatto il punto e presa una decisione sul da farsi.

Ma chi sono, in questo momento, i portieri svincolati? In Italia i profili sono quelli di Alessio Cragno (alle prese però col recupero da un brutto infortunio) e Luigi Sepe. Ma come detto è più percorribile la strada estera. E in questo senso i nomi potrebbero essere quelli di Rui Patricio, ex fra le altre di Roma e Atalanta reduce dall'esperienza all'Al-Ain. Allargando la ricerca ecco altri profili interessanti come Jean, brasiliano ex Cerro Porteno. Poi magari Dimitry Bertaud, ventisettenne ex Montpellier o Cican Stankovic, austriaco ex AEK Atene.