Clamoroso dalla Turchia: "Lookman ha detto sì al Galatasaray, l'ha convinto Osimhen"

Il Galatasaray accelera per Ademola Lookman. L’attaccante dell’Atalanta, tornato a essere un caso a Bergamo dopo lo screzio con Ivan Juric, è diventato il primo nome nella lista dei desideri di mister Okan Buruk per il mercato di gennaio. Nelle ultime ore è infatti emersa una prima offerta presentata dal club giallorosso al 28enne nigeriano: un contratto da ben 9 milioni di euro netti a stagione, proposta che collocherebbe Lookman tra i potenziali top player dell’intero campionato turco.

La strategia del Galatasaray - riporta Fanatik - è chiara: convincere prima il giocatore e poi lavorare sul prezzo del cartellino con l’Atalanta. In questa operazione un ruolo importante lo avrebbe anche Victor Osimhen, connazionale e amico di Lookman, che starebbe facendo da tramite per spiegare al giocatore progetto tecnico e ambizioni del club di Istanbul.

Secondo il giornalista Veli Yiğit, Lookman si sarebbe già espresso positivamente: "Ademola vuole vestire la maglia del Galatasaray. È un profilo che si adatta perfettamente al loro tipo di calcio", ha dichiarato in diretta tv. Una notizia che ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei tifosi. Ora la palla passa ai dirigenti del Gala: il prossimo passo sarà trovare un’intesa con l’Atalanta, che non intende svendere uno dei suoi uomini più determinanti.